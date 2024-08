Ursprünglich als Fotowettbewerb gestartet sind die Colorpro Awards mittlerweile eine Aktion für alle visuellen Künste. Zum fünften Mal startet Viewsonic den Wettbewerb dieses Jahr. Als Thema des Jahres rief der Visual-Solutions-Hersteller das Schlagwort „Momentum“ aus. Künstler sind eingeladen, ihre Interpretationen des Begriffs mit Fotografie, Videographie und digitaler Kunst auszudrücken.

Inspiration für das Thema bieten die Interpretationen von fünf Künstlern, die Viewsonic als Unterstützer an Bord holte. Der Fotograf Andrea Astarita beispielsweise beschreibt „Momentum“ als das Einfrieren eines Moments, der die Energie und Dynamik eines bewegten Objekts einfängt. Tim Burgess hingegen verbindet „Momentum“ mit der Energie der Ozeane und zeigt in seinem Video „The Great Migration“ die Wanderung der Buckelwale.

Neue Kategorien: Digital & Generated Art

In diesem Jahr gibt es bei den Colorpro Awards zwei neue Kategorien: Digital Art und den People’s Choice Award für „Generated Art“. Beiträge in der Kategorie „Generated Art“ werden von Experten vorausgewählt und anschließend von der Öffentlichkeit bewertet. In den übrigen Kategorien entscheidet eine Fachjury mit Experten von Unternehmen wie Shooters, Pantone und Tinyspace.

Die Gewinner erhalten Preise im Gesamtwert von etwa 24.000 US-Dollar, darunter Geldpreise, Colorpro-Monitore, Pantone- und Calibrite-Produkte sowie Mitgliedschaften bei „Shoot The Frame“ und „Tinyspace“. Die Gewinner werden zudem über digitale Kanäle von Colorpro und Partnern sowie bei der Preisverleihung und Ausstellung hervorgehoben. Die Preisverleihung selbst findet erstmals in Deutschland statt – im November 2024 in Düsseldorf.

