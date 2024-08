Peerless-AV unterstütze den 3D-Software-Anbieter Vertigo Systems in seinem Kölner Showroom: Um das Software-Produkt „Living Surfaces“ zu präsentieren, das Oberflächen in interaktive Flächen verwandelt, installierte Vertigo zwei Spezialdisplays mit angepassten Halterungen von Peerless AV. Auf den Screens laufen Unterwasserwelt-Animationen, in der Besucher mit Fischen interagieren können.

Die erste Installation, eine 3×3-Videowall, integrierte man bündig in einen Wandschrank. Der Screen erkennt Körper- und Armbewegungen, wodurch sich die Inhalte mit Gesten manipulieren lassen. können aus verschiedenen interaktiven Inhalten wie künstliches Leben oder Sportsimulationen wählen oder Effekt-Apps verwenden, um individuelle Markeninhalte zu erstellen.

Die zweite Installation, ein 75-Zoll-Display, zeigt eine fotorealistische Echtzeitsimulation eines Riffs. Es erkennt Bewegungen und auch Berührungen, sodass Nutzer mit Meeresbewohnern interagieren können. Der Inhalt bietet verschiedene Kamerawinkel und passt sich der Tageszeit an.

Vertigo Systems installierte beide Displays selbst und verwendete die Smartmount-Full-Service-Videowandhalterung und die Smartmount Universal Flat Wall Mount von Peerless-AV. Bei der 3×3-Videowall verfügt die Halterung DS-VW765-LQR über eine Schnelllösefunktion, durch die man die einzelnen LCD-Displays zur Wartung aus der Wand fahren kann. Die Halterung bietet außerdem eine displayspezifische Adapterplatte und eine werkzeuglose 8-Punkt-Mikroeinstellung.

Für das 75-Zoll-Display bietet die Halterung ST670P eine horizontale und vertikale Verstellbarkeit, die eine nachträgliche Justierung ermöglicht. Durch das Hook-and-Hang-System soll eine Person die Installation alleine durchführen können. Die sogenannten Easy-Glide-Adapter, die in der Wandplatte eingehängt, sollen die Installation vereinfachen.

Vertigo Systems entwickelt auf Basis seiner Living-Surface-Software interaktive Boden-, Tisch- und Wandinstallationen für öffentliche Umgebungen wie Freizeitzentren, Museen oder Zoos. Die Software funktioniert im Zusammenspiel mit einem Grafik-PC und Infrarot-Bildsensorik. Das Bild wird durch Projektoren, LED- oder LCD-Displays, LED-Raster oder POS-Displaywürfel erzeugt. Gemeinsam mit Peerless-AV realisiert Vertigo Systems landesweit bereits mehr als 50 Installationen.

