LG präsentiert seine Ultragear-Gaming-Monitore diesen Sommer auf der Gamescom und der League of Legends EMEA Championships (LEC). Zusätzlich veranstaltet der Elektronikkonzern die LG Gaming Weeks, ein Promotion-Event mit Rabatten auf Ultragear-Monitore und Gewinnmöglichkeiten in mehreren europäischen Ländern, einschließlich Deutschland.

Gerade rückt LG sein Ultra-Gear-Monitore auf Europas größter Videospielmesse groß in den Fokus. Auf dem LG-Stand der Gamescom, die noch bis 25. August in Köln stattfindet, finden Besucher OLED-Gaming-Monitore in den Größen 45-, 39-, 34-, 32- und 27-Zoll. Die Monitore nutzen die Micro Lens Array Plus (MLA+)-Technologie, sind Vesa Display HDR True Black 400-zertifiziert und erreichen eine Helligkeit von bis zu 1.300 Nits. Besonders hervorgehoben wird am Stand das 32-Zoll-Modell, ein Dual-Mode-Display mit 4K UHD 240 Hertz- und Full HD 480 Hertz-Modus.

Pop-up am Odeonsplatz

Die LG Ultragear-Gaming-Monitore sind die offiziellen Displays für die LEC 2024 Sommer-Saison. Die Finalrunden finden vom 31. August bis 1. September in München statt. Während dieser Zeit wird Riot Games, der Entwickler von League of Legends, am Münchner Odeonsplatz einen Pop-up einrichten, wo Besucher aktuelle Titel auf den LG-Displays testen können. Dazu gehört der 27-Zoll LG Ultragear OLED Gaming Monitor (Modell 27GS95QX) mit einer Bildwiederholrate von 240 Hertz und einer Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden.

Ab der dritten Augustwoche bietet LG im Rahmen der LG Gaming Weeks auf seiner Website exklusive Angebote, Geschenke und Rabatte auf Ultragear-Produkte.

