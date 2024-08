Vor knapp einem Jahr weihte U2 die Sphere ein: Von Ende September bis März lieferte die Rockband ihre exklusiv für Las Vegas‘ neue Megabühne entwickelte Show ab. Die 4o Konzerte von „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere“ zogen insgesamt 663.000 Besucher an. Wiederholt wird die Show nicht – doch jetzt zeigt die Sphere auf dem riesigen 16K-Innenscreen den Film zum Konzert. Es ist der erste Film, der vollständig mit dem 18K-Kamerasystem Big Sky der Sphere Studios gedreht wurde.

„V-U2 An Immersive Concert Film“ ist ebenfalls wie die Konzertserie exklusiv für The Sphere produziert. Er soll den Zuschauern das Gefühl vermitteln, sie wären bei der Live-Show in derselben Location dabei gewesen. Dafür nutzt der Film nicht nur den riesigen gekurvten Screen, sondern auch das maßgeschneiderte Soundsystem des Berliner Unternehmens Holoplot, das Sphere Entertainment inzwischen übernommen hat. Die insgesamt 1.600 integrierten und 300 mobilen X1 Matrix Arrays sollen den immersiven Effekt der von Saco gelieferten Mega-LED verstärken.

Bei dem Film standen die beiden Regisseure Morleigh Steinberg und dem U2-Gitarristen The Edge vor der Herausforderung, mit dieser noch nie zuvor verwendeten ProAV-Technologie zu arbeiten. „Wir wussten um die enormen Möglichkeiten der Technologie, aber wir wussten nicht, was uns bei der Herstellung dieses Films erwarten würde“, sagt Morleigh Steinberg. „Die Arbeit wurde zu einer echten Zusammenarbeit zwischen der Band, den Künstlern, den Produzenten und den Technologie-Teams. Das Endergebnis ist ein filmisches Erlebnis, das die Zuschauer in die Energie und Schönheit der Live-Show versetzt.“

Die erste Vorführung des Films findet am 5. September statt. Die Tickets beginnen bei 100 US-Dollar – die Live-Show konnte man damals ab 140 US-Dollar sehen. Da die Konzertserie aber bald ausverkauft war, waren die Ticketpreise schnell in die Höhe geschossen. Wie lange der Konzertfilm in The Sphere laufen soll, ist noch nicht bekannt.

