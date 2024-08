ICP bietet mit dem WTC-9H0 ist einen neuen Industrie-PC mit den Schutzklassen IP66/69K. Er ist in einem Edelstahlgehäuse erhältlich, das wahlweise aus SUS304 oder korrosionsbeständigem SUS316 Stahl besteht. Der PC ist mit einem Intel Core i5-1245UE Prozessor ausgestattet, der zwei Performance-Kerne mit bis zu 4,4 Gigahertz und acht Efficiency-Kerne mit bis zu 3,3 Gigahertz bietet. Es besteht die Möglichkeit, andere Prozessoren mit einer maximalen TDP von 15 Watt zu wählen. Der vorinstallierte 4 Gigabyte DDR4 Arbeitsspeicher lässt sich auf bis zu 64 Gigabyte erweitern.

Der WTC-9H0 verfügt über verschiedene Schnittstellen, darunter Netzwerkschnittstellen, serielle Schnittstellen (USB2.0, RS-232/422/485) und HDMI. Diese können über M12-Stecker oder eine wasserdichte Kabeldurchführung aus dem Gehäuse geführt werden. Weitere Anschlüsse umfassen SATA für ein 2,5-Zoll-Speichermedium, M.2 2242/2260/2280 M-Key mit PCIe 3×4 Signal, M.2 3042/3050 Slot, SIM-Sockel und einen zusätzlichen M.2 2230 Slot.

Optional lässt sich der PC mit IP67 Schutz, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, Dual-LAN, 2.5GbE, Edelstahl M12 Stecker, 5V/12V COM, USB Typ-C, RAID0/1 mit einem zweiten Laufwerksschacht für 2,5-Zoll-Speichermedien erweitern. Der WTC-9H0 lässt sich bei 12V bis 28VDC und in einem Temperaturbereich von 0 bis 40 Grad Celsius betreiben. ICP Deutschland bietet den WTC-9H0 als konfigurierbares Ready-to-Use System an.

