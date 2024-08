Der britische Mobilfunkanbieter EE öffnet seinen zweiten Concept-Store in London. Vergangenes Jahr hatte EE eine große Investition in seine innerstädtische Präsenz getätigt – von den Retail-Architekten Dalziel & Pow ließ man eine Ladenfläche designen, die sich komplett vom verstaubten Handyladen-Klischee löst. Wie EE sich den Mobilfunkstore der Zukunft vorstellt, konnte man in einem ersten Flagship in Westfield London sehen. Jetzt expandiert EE das Konzept und öffnete einen zweiten Store in der britischen Hauptstadt.

Der neue Concept-Store befindet sich im Einkaufszentrum Westfield Stratford City. Wie im ersten Flagship, findet man hier eine Gaming-Zone, eine Lounge mit Kaffeebar und einen Tech-Live-Bereich zum Ausprobieren der Geräte. Und auch das Digital Signage-Konzept, das der Integrator M-Cube mitentwickelte, scheint sich bewährt zu haben. Das Signage-System ist komplett digital: Beinahe neben jedem Produkt ist ein Screen platziert; analoge Beschilderung sieht man hier kaum.

Wie man es von Dalziel & Pow kennt, folgen die EE-Stores einem modularen Konzept. Während der große Westfield-Flagship alle Elemente beinhaltet, gibt es kleinere Experience Stores in Manchester, Bristol, Gateshead und Cardiff. Ziel ist es, lokale Communities mit den neuesten Technologies und vor allem der Marke EE in Verbindung zu setzen.

