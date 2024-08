Um die Frische seines Sortiments zu zeigen, setzt der Discounter Aldi-Nord in seiner neuen Kampagne auf den Split-Screen: Menschen sind in alltäglichen Lebenssituationen und in ihren vier Wänden zu sehen, jedoch mit dem Twist, dass sie mit einer Hand ins Aldi-Regal greifen können. So zum Beispiel ein junger Mann, der in der Küche frisches Gemüse zubereitet und sich die Tomaten aus dem Aldi-Regal nimmt.

Dieses Visual soll auf mehreren Kanälen wirken: Die Kampagne „So einfach geht Frische“ läuft seit dem 26. August auf Out-of-Home, auf Social Media, Online sowie in Print. Durch den Mediamix will Aldi Nord sicherstellen, dass die Botschaft der Kampagne eine breite Zielgruppe erreicht.

Die Umsetzung von Online-Video sowie Display lag bei Accenture Song und der Kampagnenclip wurde von Amoxi Media produziert.

Auch im Markt ist eine Abstimmung auf die Kampagne vorhanden: Kurz zuvor startete der Discounter eine große Preisaktion im Obst- und Gemüsebereich. Zudem ist es nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass Aldi Nord sein Gemüse auf Out-of-Home promotet: Mit dem „Lauch“-Plakat wagte das Unternehmen etwas Witzig-Provokantes im Dunstkreis der Fußball-EM.

