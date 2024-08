OoH-Infrastruktur Wildstone expandiert in Australien

Wildstone, Eigentümer von OoH-Infrastruktur, baut sein Team in Australien weiter aus: Nachdem das europaweit tätige Unternehmen im Mai eine Tochterfirma für die Region unter der Leitung von Noel Cook gegründet hatte, bekommt Wildstone Australia jetzt Zuwachs von zwei weiteren OoH-Experten. Mitch Cook kommt als Commercial Director und Amber Burbidge als Commercial Executive. Beide waren zuvor bei OOH! Media tätig.

Mitch Cook ist bereits seit 18 Jahren in der Branche tätig. Zuletzt war er Produktdirektor für Kleinformate bei OOH! Media. Für Wildstone Australia soll er neue Partnerschaften fördern, das Umsatzwachstum vorantreiben und die Digitalisierung der OoH-Standorte in Australien unterstützen. Amber Burbidge arbeitete zuvor als Senior Commercial Executive bei OOH! Media und soll bei Wildstone ähnliche Aufgaben übernehmen, einschließlich strategischer Planung und Marktanalyse.

Wildstone hat seit 2010 in Europa mehr als 5.000 statische und digitale OoH-Assets erworben und entwickelt. Vor einem Jahr hatte sich das Unternehmen auch auf dem deutschen Markt eingekauft. Der Einstieg in den australischen Markt, dessen Wert rund 1,07 Milliarden AUD beträgt, soll als Brücke für die Expansion in andere APAC-Märkte dienen.

