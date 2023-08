Der britische Finanzinvestor und OoH-Infrastrukturbetreiber Wildstone, eines der am schnellsten wachsenden Außenwerbeunternehmen in Europa, hat mit der Übernahme von Advertower die erste Akquisition in Deutschland getätigt. Der Erwerb von Advertower umfasst drei doppelseitige Autobahn-OoH-Standorte, eines davon ein DooH-Display: Der Digital Tower in Linkenbach an der A3 zwischen Köln und Frankfurt verfügt über zwei 173 Quadratmeter große LED-Anzeigen und ist 35 Meter hoch. Hinzu kommen zwei analoge Türme in Ransbach-Baumbach, die auf digital umgerüstet werden sollen.

Wildstone sieht die Übernahme als strategischen Schritt in den deutschen Markt. „Die Deal-Making-Fähigkeit unseres European Business Development Director, Ivo ter Wee, hat dazu beigetragen, ein Startportfolio von Premium-Werbeanlagen in einem der größten OoH-Märkte Europas zu sichern“, erklärt Jonathan Chandler, Group Managing Director bei Wildstone. Auf dieser Grundlage will Wildstone ein DACH-Portfolio aufbauen, wie schon in anderen europäischen Ländern wie Spanien geschehen. Für den Ausbau ist Regional Director Stefan Bergler verantwortlich.

Passend zu ihrem Geschäftsmodell will Wildstone zudem die Beziehungen zu deutschen Außenwerbern ausbauen, um mit ihnen bei der Vermarktung zusammenzuarbeiten und diesen die digitalen Flächen zu vermieten. Für die neuen Standorte hat Wildstone bereits eine Partnerschaft mit der Ströer-Tochter Blowup Media geschlossen.

Die Transaktion wurde von der auf Unternehmensnachfolgen spezialisierten Beratung Pericon in Wiesbaden vermittelt und begleitet.