Solotech betreut mit 2.000 Mitarbeitern rund 40 Prozent der größten weltweiten Musiktourneen sowie einige Festinstallationen, wie man sie häufig in Las Vegas anfindet. Groß geworden ist der AV-Dienstleister mit dem ebenfalls in Montreal beheimateten Cirque du Soleil.

Um für den Sport- und Tourneesommer 2024 vorbereitet zu sein, bestellte Solotech über 5.000 Quadratmeter Rental LED. Dienstleister wie Solotech mieten in der Regel das notwendige Material von Dryhire-Spezialisten wie Lang oder PRG. Doch besondere Projekte wie The Eras Tour von Taylor Swift und die einen Monat lange Residency von Adele in München mit der weltgrößten LED-Bühne ermöglichen den direkten Kauf vom Hersteller.

Anfang Mai meldete Solotech und ROE schließlich den Kauf beziehungsweise Verkauf der 5.000 Quadratmeter LED, unter die 4.500 Quadratmeter identische Carbon-LED-Kacheln fielen. Die Bestellung der ROE CB5 Mark II 5.77mm Pixelpitch Carbon LED-Kacheln ist laut Solotech die größte Einzelcharge von LED-Kacheln, die jemals registriert wurde.

