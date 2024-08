Die Pier-14-Unternehmensgruppe erweitert ihre Omnichannel-Strategie mit einer smarten Signage-Lösung von Remira und Digimago. Der neueste ihrer 16 Stores an der Ostseeküste, die Pier 14 Strandterrasse, integriert Remira-Omnichannel-Tools mit dem Digital-Signage-CMS von Digimago. Das Ergebnis sind interaktive Instore-Screens, die mit dem Warenwirtschaftssystem verbunden sind.

Die Strandterrasse ist Teil ein neuer Multibrand-Designerstore in Ahlbeck. Gleichzeitig ist die erste Filiale von Pier 14, die diese kombinierte Digital Signage-Lösung nutzt. Der Kern der Lösung sind große Touchscreens im Store, die Stimmungsbilder und Produktbotschaften ausspielen. Welche Bilder und Produkte gezeigt werden, kommt auf Parameter wie das Wetter oder den Filialbestand an. Für dieses Live-Rendering holt sich das Digimago-CMS die nötigen Artikeldaten aus dem Remira-Warenwirtschaftssystem.

Kunden können auf den Screens die Produkte „liken“ und weiterführende Services auswählen, zum Beispiel die Beratung durch einen Mitarbeiter anfordern. Dieser erhält dann einen Hinweis über die Remira Instore App auf dem Tablet oder Smartphone. Kunden können über den Screen auch direkt den Kauf abschließen und sich die Ware nach Hause liefern lassen. Die Zahlung erfolgt entweder im Store oder über den Online-Check-out. In letzterem Fall lassen sich die Produkte per QR-Code-Scan mit dem Smartphone in den Warenkorb des Pier-4-Webshops übertragen, um dort die Zahlung per gewünschter Methode vorzunehmen. Die Lösung beinhaltet auch eine RFID-Produkterkennung: Wenn Kunden einen Artikel auf die Sensorfläche legen, zeigt der Screen weitere Informationen und Bilder an.

Durch die Verknüpfung mit aktuellen Wetterdaten, kann Pier 14 über dieselben Screens gezielt Produkte bewerben. Bei Sonnenschein spielt das System beispielsweise Botschaften zu T-Shirts, Kleidern oder Sonnenhüten. Bei Regen wechselt der Content automatisch und bewirbt Gummistiefel oder Regenmäntel. Dadurch will der Einzelhändler den situativen Bedarf der Kunden ansprechen, um Impulskäufen zu initiieren.

Pier 14 will diese Digital Signage-Lösung nun auch in den restlichen 15 Filialen einführen. Neben den Multibrandstores, die unter eigenem Branding laufen, betriebt die Gruppe auch Single-Brand-Stores. Darunter befindet sich auch das Marc O’Polo Strandcasino, das Dan Pearlman designte. Der Software-Dienstleister Remira nimmt mit dem Use Case am Best Retail Cases Award 2024 teil.

