Die Landeshauptstadt Saarbrücken und der Außenwerber Wall starteten ein Pilotprojekt: Erstmals geben DooH-Screens hier automatisch Hitzewarnungen aus. Dafür spielen 15 Stelen im Stadtgebiet auf Basis von Live-Wetterdaten automatisch Warnmotive aus. Die Motive richten sich nach den beiden Warnstufen, die bei Temperaturen von 30 und 35 Grad Celsius aktiviert werden. Sie enthalten zudem Hinweise zu Hitzeschutzmaßnahmen wie luftiger Kleidung, ausreichender Flüssigkeitszufuhr und Schutz vor der Sonne.

Hinter dem Pilotprojekt steht die Sorge um die steigenden Temperaturen in den Sommermonaten, die besonders in Städten zur Herausforderung werden. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Stadt digitale Stadtinformationsanlagen an stark frequentierten Standorten ein. „Die gut sichtbaren Dialogdisplays im Zentrum unserer Stadt können Temperaturveränderungen direkt erkennen und nützliche Tipps für die heißen Tage geben. Gemeinsam mit Wall können wir so dazu beitragen, dass die Menschen in Saarbrücken gesund durch den Sommer kommen“, sagt Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt.

Eine ähnliche Vorrichtung gibt es beispielsweise schon im Maricopa County in Arizona, dem heißesten Staat der USA. Hier informieren 100 digitale Werbeflächen von Clear Channel über das Angebot Hitzeschutzzentren, die Betroffenen vor allem während der gefährlichen Hitze im späten Frühjahr und Sommer helfen sollen.