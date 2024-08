Ein Fußballstadion, das 350 Meter über dem Boden liegt: Saudi Arabien veröffentlichte in seinem Angebot für die Fifa den Plan für ein in mehreren Aspekten einzigartiges Stadion. Für die Fußball-WM 2034 will man in der Zukunftsstadt Neom The Line ein High-Tech-Stadion bauen, das einzig über High-Speed-Aufzüge und autonom fahrende Wägen zugänglich ist, vollständig mit Solarenergie betrieben wird und unter demselben Dach liegt, das die komplette lineare Wüstenstadt überspannen soll. Es ist das neueste Bauprojekt, das von Saudis 500-Milliarden-Euro-Stadt bekannt geworden ist.

Das Stadion mit einer geplanten Kapazität von 45.000 Besuchern ist als Herzstück eines Viertels geplant, das sich auf Sporteinrichtungen konzentriert. Angrenzend dazu plant man in Neom The Line ein Health and Well-Being District und eine Universität. „Es wird die fortschrittlichste Technologie für Spieler, Zuschauer und Fernsehsender nutzen: E-Ticket-Gates, 4K Ultra HD-Übertragungen und so weiter“, heißt es im Angebot, das Saudi Arabien der Fifa für die WM 2034 unterbreitet, für die der Wüstenstaat bisher einziger Bewerber ist.

Elf neue Stadien für die WM 2034

Das Neom Stadion soll nur eines von elf Stadien werden, die Saudi Arabien für die Weltmeisterschaft erbauen will – vier bestehende Stadien will man renovieren. Ähnlich futuristisch kommen die Pläne für das New Murabba Stadium daher, das man im Nordwesten von Riadh erbauen will. Die Architektur soll hier den einheimischen Akazienbaum nachempfinden: Das Dach ist in überlagernden Ebenen designt, die wie die abblätternde, flächige Struktur der Baumrinde aussehen.

Anzeige