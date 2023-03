Viel zu sehen ist von Neom The Line noch nicht. Die Erdbauarbeiten haben bereits begonnen, ein Flughafen und Tausende von Ingenieure haben im Nordwesten von Saudi Arabien ihre Heimat gefunden. Auch auf dem Flug von Frankfurt nach Riyadh waren Experten für Neom unterwegs – kein anderes Projekt in Saudi Arabien hat eine solche Sichtbarkeit wie die 500-Mrd.-USD-Investition Neom The Line.

Um das Projekt zu erkunden, kann man direkt nach Neom fliegen – einfacher und anschaulicher ist der Besuch der The Line Exhibition im Norden der saudischen Hauptstadt Riyadh. Eine absolut sehenswerte Sonderausstellung in der Diriyah Biennale Foundation for Contemporary Art im Diriyah District in drei Messehallen, die alleine schon die Reise nach Saudi Arabien wert ist.

Verspiegelt durch die Wüste – The Line 170km lang, 200 m breit und 500m hoch

Die Sonderausstellung ermöglicht einen interessanten Einblick in die städtebaulichen, architektonischen und technischen Konzepte von The Line. Dargestellt mit aufwendigen Digital Signage-Installationen (LED, Projektion, Spiegel) und im verkleinerten Maßstab mit vielen Modellen.

The Line wird im Gegensatz zu herkömmlichen Städten ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Mit einer Fläche von nur 34 Quadratkilometern soll der Flächenbedarf 95 Prozent geringer als bei normalen westlichen Städte sein. Die einzelnen architektonischen Module entlang der 170 Kilometer langen Line – entwickelt von den weltweit bekanntesten Architekten – werden unterirdisch verbunden sein und Heimat für neun Millionen Einwohner werden. Aufgrund der geringen Breite (200 Meter) und Höhe (500 Meter) werden im verspiegelten Baukörper Büros, Schulen, Parks und Wohneinrichtungen nicht weiter als fünf Minuten zu Fuß zu erreichen sein.