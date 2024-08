Selten berichtet invidis über Stores, die über kein einziges Digital Signage- oder DooH-Display verfügen. Doch ungewöhnliche Zeiten bedürfen ungewöhnlicher Site Inspections. Eine knappe Autostunde von San Antonio in Texas liegt die selbsternannte Cowboyhauptstadt Bandera. Die Straße führt über hügelige Landschaften vorbei an Kirchen, Farmen und Traktorhändlern. Hier ist Texas so, wie man es erwartet.

Ebenso wenig überraschend sieht man Trump-2024-Bumpersticker auf großen amerikanischen Pickups, die hier die Straßen beherrschen. Make America Great Again (MAGA) – hier ist Trump-Herzland. Und für alle MAGA-Fans gibt es am Stadtrand von Bandera – Einwohnerzahl: 837 – nur einen Stopp: The Trump Store. Wo in den meisten ländlichen Orten eine Walmart-Filiale das Stadtbild dominiert, ist es in Bandera dieser Trump-Store. Hier schlägt das Herz aller Trump-Fans höher – es gibt nichts, was es nicht gibt an Trump Merchandise.

Im Angebot: immer aktuelle Trump-Haar-Socken und historische Tump-2020-Socken. Schießscheiben mit dem Motiv Joe Biden werden neben Fahnen mit Foto vom überlebten Attentat angeboten. Auch die in den USA überaus populären Schilder für den Vorgarten sind hier mit Trump/Vance erhältlich.

Unerwähnt sollen die vielen verstörenden Motive auf Merchandise-Produkten bleiben, die in Deutschland verboten wären. Das Land ist tiefgespalten und The Trump Store reflektiert das.

Trump-Kunst für den Garten

Auch außerhalb des Trump-Stores findet man im Cowboy-Nest Bandera Trump-Memorabilien. Metallschilder für den Zaun, Garage oder die Küchen – Tump ist hier auf dem Land äußerst beliebt. Wie beliebt Trump in den ganzen USA sein wird, werden die Wahlen am 5. November zeigen. In Bandera scheint die Wahl eindeutig auszufallen.

