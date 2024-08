Diesen Sommer startete Vodafone mit „GO“ eine komplett neue Imagekampagne. Als langfristige 360-Grad-Aktion geplant sind auch ein paar Out-of-Home-Highlights dabei, wie ein Riesenposter über Eck in Düsseldorf. In derselben Stadt, wo auch der Hauptsitz des Mobilfunkkonzerns liegt, steht bis diesen Sonntag auch eine digitale Sonderinstallation: ein LED-Cube, der Teile des Kampagnenspots mit Forced-Perspective-Technik in Motive mit 3D-Effekt umwandelt.

Diese DooH-Abwandlung setzte Ströhleinconsult/ The Real Team um. Produktionspartner des Projekts ist der LED-Spezialist Innlights Display Solutions. Der baute den Würfel in 5 mal 5 mal 3,5 Quadratmeter Größe aus LED-Panels mit 3,9 Millimeter Pixelpitch auf.

Der DooH-Spot kombiniert eine Produktplatzierung von Vodafones neuer Giga TV Box mit einer Performance der Breakdancerin Jilou Rasul, die Vodafone als Gesicht seiner Markenkampagne wählte. Mit ihrer Geschichte und ihrem Weg zu Deutschlands bester Breakdancerin soll sie das Kampagnen-Motto „Go for it, go higher, go together, go proud“ untermalen. Damit will sich Vodafone als Marke inszenieren, die mutige Schritte nach vorne unterstützt und das Teilen dieser „Go-Momente“ über sein Mobilfunknetz ermöglicht. Die Kampagne entwickelte Vodafone mit seiner langjährigen Agentur Jung von Matt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anzeige