Hier fehlt es für den angehenden Zauberlehrling nicht an Selfie-Gelegenheiten: Sei es mit Harry Potter, Ron Weasley und Hermoine Granger, mit dem sprechenden Hut, der jeden Hogwarts-Schüler in das passende Haus verfrachtet, mit der Peitschenden Weide oder dem Bahnsteig 9 3/4, bei dem Harry Potters Gepäckwagen schon bis zur Hälfte verschwunden ist.

Der „Wizarding World Shop by Thalia“ in den Stachus-Passagen in München lässt die Harry-Potter-Fans mit einfachen Mitteln in das Universum des berühmten Zauberschülers von Joanne K. Rowling eintauchen. Neben den Büchern lassen sich hier zahlreiche weitere Produkte erwerben – von Plüschfiguren über Kalender bis zu den Zauberstäben, die jeder Zauberer bekommt und denen in den Potter-Büchern ebenfalls ein ganzer Store gewidmet ist.

Der Wizarding World Shop ist insgesamt 200 Quadratmeter groß und der einzige seiner Art auf dem europäischen Festland.

Zwei Jahre sind geplant

Im März 2024 eröffnete die Buchhandlung Thalia das Geschäft, das gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products betrieben wird – als Pop-up-Store, der aber mit viel Liebe zum Detail eingerichtet wurde. Der Zauber-Shop war davor in Hamburg zu Gast, der Store in München soll insgesamt zwei Jahre geöffnet bleiben.

Der Shop bietet vor allem Harry-Potter-Merchandise in allen Variationen an. Der Verkauf wird auch immer wieder durch Sonderaktionen unterstützt, wie zum Beispiel mit einer Autogrammstunde von Rufus Beck, der die Harry-Potter-Bücher eingesprochen hat, oder einer Sondervorstellung des ersten Kinofilms, „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im benachbarten Mathäser-Kino.

Zwei Screens, trotzdem immersiv

Digital Signage-technisch hält sich der Store vornehm zurück – das physische Erleben der Harry-Potter-Welt steht im Vordergund. Als Highlight gibt es zentral gelegen einen großen Screen, der mit Gesten gesteuert werden kann, und mit dem von sich ein Selfie machen kann – zum Beispiel mit dem Hauself Dobby. Durch eine Maske kann man sich das Bild dann per E-Mail zuschicken, Lead-Generierung inklusive. Zudem gibt es am Eingang einen Screen, der doppelseitig über aktuelle Informationen wie Sonderaktionen informiert.

Doch trotz des Pop-up-Charakters gelingt dem Store ein immersives Feeling – dank des passenden gedimmten Lichts mit ausgewählten Spots und den detailreichen Verzierungen. Immersive Erlebnisse lassen sich am besten für klar definierte Zielgruppe erschaffen – was bei Harry-Potter-Begeisterten eine dankbare Aufgabe ist. Doch zeigt der Store auch, dass bei solch einem Store die Details stimmen müssen – eine begeisterte Community verlangt Authentizität, die „Lore“, also die Hintergrundgeschichte, muss stimmen. Der Wizarding World Shop erfüllt das. Five Points for Thalia.

Anzeige