Viewsonic erweitert die VG08-Serie um zwei neue Business-Monitore. Beide Modelle bieten Full-HD-Auflösung, Superclear-IPS-Panels mit 22 Zoll Diagonale, eine Bildwiederholungsrate von 100 Hertz, eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden und eine Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter. Sie verfügen über eine Eyecare-Technologie mit Blaulichtfilter und Flickerfree, sowie Anschlüsse für HDMI (1.4) und DisplayPort (1.2). Die Monitore sollen bis zu 16,7 Millionen Farben unterstützen.

Viewsonic bietet den VG2208A für 109 Euro und den VG2208A-HD 99 Euro an. Der VG2208A bietet zusätzlich zwei integrierte 2-Watt-Lautsprecher und einen USB 3.2-Hub (1 up, 2 down). Der VG2208A-HD hat stattdessen einen VGA-Eingang. Beide Monitore bieten ergonomische Anpassungen: Drehung um 340 Grad, Neigung um -5 bis +23 Grad, Rotation um 90 Grad und Höhenverstellung von 0 bis 100 Millimeter. Die Monitore kommen mit einer 5-jährigen Garantie und Vorab-Austauschservice.

