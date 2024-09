Als Teil ihrer neuen Altersvorsorge-Kampagne konfrontiert die Neue Leben Lebensversicherung potenzielle Kunden mit ihrem Zukunfts-Ich. Unter dem Motto „Triff dein Zukunfts-Ich“ ließ das Unternehmen einen AI-Chatbot von der Digitalagentur Curious Company entwickeln. Der steht als Real-Life-Experience in Form interaktiver Digital Signage-Kiosks in teilnehmenden Sparkassen-Filialen zur Verfügung. Über die Displays kann man einen Videocall mit einem Avatar starten. Der wird in Echtzeit so generiert, dass er wie eine gealterte Version seiner selbst aussieht. Dieser Rentner-Avatar beantwortet dem User dann Fragen zur Altersvorsorge.

360-Grad-Kampagne stützt die Experience

Die Experience startete zum 1. September in 40 Sparkassen-Filialen deutschlandweit. Ergänzend entwickelte Curious Company auch eine mobile Version der Experience – über die Kampagnenwebsite kann man den den Chatbot auch online starten. Flankiert wird die Aktion von einer breiten Mediakampagne, inklusive Out-of-Home. Weitere Bestandteile sind Social Media. Spotify- und Online-Werbung, Video-Content, Influencer- und E-Mail-Marketing sowie Maßnahmen in lokalen Printmedien mit QR-Code zur Mobile Experience.

Neuauflage der „Volks-Rente“-Kampagnen

Die Kampagne „Triff dein Zukunfts-Ich“ reiht sich in die großen „Volks-Rente“-Kampagnen der Neue Leben Lebensversicherung aus den Jahren 2006, 2020 und 2022 ein. Für die Neuauflage wollte Vorstandsmitglied Evi Popp, die für die aktuelle Kampagne verantwortlich ist, bewusst einen neuen Weg einschlagen. So fiel die die Entscheidung für die erstmalige Zusammenarbeit mit Curious Company aus Hamburg.

„Mit unseren Altersvorsorge-Kampagnen wollen wir stets Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, aufklären und Wissen vermitteln. Aber diesmal wollten wir noch einen Schritt weiter gehen und echte Emotionen wecken. Wir wollten, dass die Menschen die Relevanz privater Altersvorsorge für ihr eigenes Leben richtig spüren, damit sie das Thema nicht mehr aufschieben“, sagt Evi Popp.„Mit der Idee und Umsetzung des ‚Zukunft-Ichs’ von Curious Company, und dem Einsatz neuster immersiver Technologien für eine hyperpersonalisierte Nutzer-Erfahrung, schaffen wir genau das. Wir konfrontieren und machen erlebbar, wie sich gute oder schlechte Altersvorsorge am eigenen Beispiel anfühlt.“

Curious Company entwickelte das hinter dem Chatbot liegende KI-Modell selbst und trainierte es nach eigenen Angaben über Monate hinweg mit knapp einer Million KI-Steps. Sowohl die Real-Life- als auch die Mobile Experience sind für mindestens drei Monate angesetzt.

