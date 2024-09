Die IBC in Amsterdam schloss am Montag, dem 16. September, mit gut 45.000 Besuchern aus 170 Ländern ab. Damit konnte die Messe für Broadcasting und Content wieder leicht wachsen: Vergangenes Jahr zählte sie exakt 43.065. Stärker allerdings stieg die Anzahl der Aussteller an: Mit 1.350 Unternehmen waren es 100 mehr als 2023. In der Messe Amsterdam belegte die IBC eine Ausstellungsfläche von 46.000 Quadratmetern.

Bei der IBC 2024, die vom 13. bis 16. September stattfand, präsentierten vor allem Unternehmen aus der Medien-, Entertainment- und Tech-Branche. Zu den Schwerpunkten dieses Jahr gehörten Themen wie der Kampf gegen Desinformation, der Einsatz von KI sowie die Talentförderung und Diversity in der Branche. Passend dazu hatte die IBC zum ersten Mal waren eine AI Tech Zone eingerichtet und ein IBC Talent Programm veranstaltet.

Weitere wichtige Themen der IBC 2024 umfassten Nachhaltigkeit, 5G, Cloud, E-Sport, immersive Erlebnisse, OTT-Streaming, Adtech, das Metaverse, Edge-Computing und vernetzte Technologien. Diese Bereiche wurden nicht nur in den Messehallen thematisiert, sondern auch in der dreitägigen IBC-Konferenz.

Im Rahmen des IBC Accelerator Media Innovation Programm präsentierten die Veranstalter unter anderem das AI Media Production Lab. Hier gab es einen Einblick in Projekte, die mit KI experimentieren. Eines davon war „Design Your Weapons in the Fight Against Disinformation“, das für den Kampf gegen Desinformation entwickelt wird.

Die AI Tech Zone, unterstützt von der EBU, beschäftigte sich mit Themen wie automatisierter Videobearbeitung, Audio-Trennung und Cloud-Speicherung. Am Vorabend der Messe fand ein AV Buyers‘ Event, bei dem die IBC Medientechnikunternehmen mit Käufern in Kontakt brachte.

Auf dem erstmals veranstalteten IBC-Talentprogramm diskutierten Branchenvertreter folgende Herausforderungen: Betreuung des Branchennachwuchses, Rekrutierung und die Notwendigkeit unterschiedlicher Perspektiven für Innovationen. Vor dem Programm fand das World Skills Café, organisiert von Global Media and Entertainment Manifesto, am Vortag der Messe im RAI statt.

Alle Inhalte will die IBC 2024 im Nachgang online zur Verfügung stellen. Für die IBC 2025 legten die Veranstalter den Zeitraum vom 12. bis 15. September fest.