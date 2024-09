Matrox Video hat eine Partnerschaft mit dem niederländischen Value-Added-Distributor Intronics angekündigt. Der Distributor für IT-, AV-, KVM- und kundenspezifische industrielle Konnektivitätslösungen wird sich auf die Lieferung der AV-over-IP-Infrastrukturlösungen von Matrox Video an Kunden in Spanien und den Benelux-Ländern konzentrieren. Das beinhaltet die Matrox Convert-IP-Serie von IPMX/ST 2110-kompatiblen Encodern, Decodern und Konvertern sowie die Matrox Maevex 7100- und 6100-Serie von Encodern und Decodern.

„Intronics hat sich in der Benelux-Region einen ausgezeichneten Ruf erworben und ist als hochqualifizierter und erfahrener Value-Added-Distributor mit umfangreichem Fachwissen im Bereich AV-over-IP bekannt“, sagt Cecilia Wills, Country Manager für Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Spanien, Portugal, den Nahen Osten und Afrika bei Matrox VITE. „Durch die Zusammenarbeit mit Intronics können wir unsere Wiederverkäufer und Integratoren in den Benelux-Ländern besser unterstützen und gleichzeitig die Reichweite der Matrox-Videolösungen insgesamt erhöhen.“

Produkte und Support

Mit seinem Hauptsitz in Barneveld, Niederlassungen in Belgien und Spanien sowie zusätzlichen Vertriebsmitarbeitern in ganz Europa liefert Intronics sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische Lösungen in und außerhalb der Benelux-Region. Das Unternehmen bietet darüber hinaus technischen Support vor und nach dem Verkauf und Schulungen.

„Die AV-over-IP-Produkte von Matrox Video ergänzen unser bestehendes Portfolio und unterstützen unsere fortlaufende Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Konnektivitätslösungen“, sagt Marcel Gaertner, Manager für AV und KVM bei Intronics.