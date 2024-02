Mit dem Super Bowl 2024 war die Las Vegas Sphere wieder einmal in den Schlagzeilen. Das erste Mal geschah dies, als die riesige LED-Kugel das erste von einer Reihe von U2-Konzerten beherbergte – und die aufgehypten Erwartungen an die LED-gemachte Experience voll und ganz erfüllte. Denn nicht nur außen, auch innen ist The Sphere mit einer riesigen LED-Fläche bestückt: eine 16K-Leinwand mit 256 Millionen Pixeln.

Auch die U2-Show „U2:UV Achtung Baby Live“ bedient sich der LED-Leinwand für eine einmalige Zuschauererfahrung. Dabei hilft das Technologieunternehmen Matrox, dessen Produkte aktiv an der Steuerung und Verwaltung mitwirken.

Für die Show beauftragte das Content-Entwicklungsteam der Band den Integrator Fuse Technical Group mit der Entwicklung eines Videowiedergabesystems, das 16K-Auflösung verarbeiten und Live-Eingaben über 16K ergänzen und verschieben kann – alles über IP, das auf einem kompletten SMPTE ST 2110-Backbone läuft. Der Inhalt, der die Displays speist, ist ST 2110 in 4K, und die Bediener benötigten 26 4K-Ausgänge, um das System anzusteuern und alles zu handhaben, wie zum Beispiel Live-Eingaben an beliebiger Stelle auf der LED-Leinwand zu platzieren und sie an die gewünschte Stelle zu verschieben.

Komplexe Lösung in kurzer Zeit

„Es hat fünf Jahre gedauert, die Sphere zu bauen, aber wir hatten nur fünf Monate ab dem ersten Kontakt, um eine 100 Prozent zuverlässige Lösung rechtzeitig für die erste Show zu liefern – mit einem Standard und einer Arbeitsweise, an die wir nicht gewöhnt waren. Es war wirklich keine Kleinigkeit, so etwas in so kurzer Zeit zu realisieren“, sagt Ryan Middlemiss, Director of Media Servers bei Fuse Technical.

Unter anderem sind folgende Matrox-Produkte im System integriert:

23 Matrox ConvertIP DSS-Dual-Channel-SFP-SDI-to-IP-Systeme konvertieren hochauflösendes SDI von den Medienservern in SMPTE ST 2110 und liefern Inhalte an den IP-Video-Backbone zur Anzeige auf den LEDs. Fuse entschied sich für ConvertIP aufgrund der Unterstützung von 12G-SDI und 4K (DCI), der geringen Latenz und der 25G-Geschwindigkeit. Fuse forderte anschließend 6G-Unterstützung an, und Matrox Video fügte ConvertIP diese Fähigkeit hinzu. „Matrox Video hat tatsächlich die Firmware neu geschrieben und sie uns rechtzeitig zugeschickt, und sie funktionierte auf Anhieb“, betont Ryan Middlemiss.

Matrox ConductIP kommt für das Routing und die Orchestrierung von SMPTE ST 2110-Quellen im internen Netzwerk zum Einsatz – ein wichtiger Teil des Workflows.

Das Produktionssystem verwendet 30 Computer, wobei ein Programmierer und zwei Techniker im Kontrollraum das gesamte Video für die Show verwalten. Fuse setzte Matrox Extio 3 IP KVM-Extender ein, damit die Bediener von einer Remote-Workstation aus mit einer Tastatur, einer Maus und einem Monitor auf mehrere Computer zugreifen können. Die Benutzer können durch einfaches Ziehen der Maus zwischen den mit Extio 3 ausgestatteten Computern hin und her wechseln.

Weitere Technologien von Matrox Video unterstützen andere Systeme im Sphere SMPTE ST 2110-Workflow.

Schneller und flexibler Support

Für Fuse war das SMPTE ST 2110-Element des Workflows ungewohnt, aber die ST 2110-Schulung und das Fachwissen von Matrox Video halfen dem Integrator, sich schnell zurechtzufinden. Die Reaktionsfähigkeit und der technische Support von Matrox Video erwiesen sich laut Ryan Middlemiss als entscheidend für den Erfolg des Projekts, insbesondere wenn Änderungen in letzter Minute auftraten: „Den Unterschied beim Einkauf macht, dass ich mir die Leute, bei denen ich einkaufe, genau ansehe – wer sie sind und wie wir miteinander auskommen.“

„Das atemberaubende Spektakel auf der Sphere setzt einen neuen Goldstandard für Video im Live-Entertainment, das innovative technologische Lösungen erfordert. Dieses Szenario verkörpert die Vision und das Leitbild von Matrox Video: die Entwicklung innovativer Produkte und die Bereitstellung eines hervorragenden Supports, der es unseren Kunden ermöglicht, die Möglichkeiten von Video zu nutzen, um zu kommunizieren, zu unterhalten und wichtige Entscheidungen zu treffen“, erklärt Francesco Scartozzi, Vice President Sales and Business Development bei Matrox Video. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit Fuse an diesem beispiellosen Projekt gearbeitet haben und dass unsere Technologie und unsere Mitarbeiter eine Rolle bei diesem Erfolg gespielt haben.“