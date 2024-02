Am Super Bowl Sunday 2024 – den die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes gegen die San Francisco 49ers für sich entschieden – ging es in Las Vegas sehr US-amerikanisch zu: „The Bigger the Better“. der Mega-Event und die Mega-LED-Konstruktion – das passt zusammen. Somit gab es, wie bereits in der Woche zuvor, auf den Super Bowl zugeschnittenen Content, der für maximale Aufmerksamkeit sorgte – nicht nur vor Ort, sondern auch in der Presse und auf Social Media.

Unter anderem wurden die Stars der beiden Teams vorgestellt, Animationen mit den Team-Helmen gezeigt sowie ein historischer Rückblick auf alle 57 NFL-Sieger gegeben – in Form der Championship-Ringe. Während des Matches wurden außerdem Live-Streams direkt aus dem Allegiant-Stadion gezeigt. Auch eine zu einer Kugel stilisierte US-Fahne durfte nicht fehlen. Nach den Finals wurde zudem das Endergebnis angezeigt (25:22 nach Verlängerung) und der Champion, die Chiefs, gefeiert.

Werbung Deluxe

Natürlich wurde die Außenhaut der Sphere in der Woche davor und am Spieltag auch für Werbung genutzt. Laut einem Bericht von AV Magazine war das Werbeinventar in der gesamten Woche ausverkauft. Je näher der Spieltag heranrückte, desto höher wurden die Preise. Mehrere Medien zitieren Dave Kersey, Chief Media Officer bei GSD&M, der sich auf Aussagen des Sphere-Verkaufsteams bezieht, wonach die Buchung von Super-Bowl-Werbung zwischen 1,5 und 2 Millionen US-Dollar koste – das wäre ein kräftiger Aufschlag gegenüber den „Standard“-Preisen der Sphere.

Zahlreiche große Marken entschieden sich für eine Sphere-Buchung während der Super Bowl Week: unter anderem Bud Light, Adidas, Paramount – das sich in der Woche laut Maake den größten Anteil an Sphere-Werbezeit sichern konnte –, Nike, Fedex und Pepsi.

Letzteres Unternehmen unterzeichnete kürzlich einen Vertrag mit The Sphere und ist nun „Official Partner“. Die Sphere-Activation verband Pepsi mit einer Social-Media-Kamapagne mit dem digitalen Illusionisten Zach King, der es in seinen Videos so aussehen lässt, als ob er direkt aus der Sphere mit einem Strohhalm einen Schluck Pepsi trinkt.