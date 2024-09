Der ProAV-Dienstleister USSI Global hat sein Führungsteam um eine erfahrene AV- und Digital Signage-Expertin erweitert: Christina Murgo ist ab sofort als Director of Sales and Business Development in der Digital Signage and Technology Group von USSI Global tätig. Unter anderem wird sie eine neue Initiative leiten, um das Projektmanagementmodell des Unternehmens auf Unternehmensebene einem breiteren Kundenstamm zugänglich zu machen. Sie berichtet an Chief Revenue Officer Amanda Flynn.

Mit seinem ganzheitliche Projektmanagement-Ansatz hat USSI Global geografisch verteilte Digital Signage-Netzwerke mit teilweise mehreren tausend Standorten realisiert – darunter ein in Arbeit befindliches digitales Menütafel-Netzwerk für eine bekannte QSR-Kette, das mehr als 2500 Standorte umfassen wird.

Neues Konzept entwickeln

Die Aufgabe von Christina Murgo ist es, das bewährte Modell von USSI Global auf die Bedürfnisse mittlerer bis großer Digital Signage-Netzwerke anzuwenden, die von einem schlüsselfertigen Ansatz profitieren können. Dazu gehört auch die Entwicklung von kundenspezifischen Serviceplänen und Mehrwertdiensten, die auf die Budgets der einzelnen Kunden abgestimmt sind.

„Mein primäres Ziel ist es, neue Wege zu erschließen, um Geschäftsmöglichkeiten mit Kunden zu generieren, die in kleinerem Maßstab arbeiten“, sagt Christina Murgo. „Dazu gehören regionale Einzelhandels- und Restaurantketten mit mehreren hundert Standorten, die USSI Global vielleicht noch nicht kennen, sowie andere Digital Signage-Branchen, die das Unternehmen traditionell nicht bedient hat.“

Christina Murgo bringt 25 Jahre Erfahrung in der Digital Signage-Branche in verschiedenen Funktionen mit, unter anderem bei NEC, Scala und AVI-SPL.