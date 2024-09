Gestern wurden im Rahmen der jährlichen IDOOH-Konferenz die Gewinner der DooH Creative Challenge 2024 gekürt. Rund 200 Gäste verfolgten in Düsseldorf die Ehrung der kreativsten DooH-Kampagnen des vergangenen Jahres. In diesem Jahr wurde der Preis für die besten DooH-Kampagnen insgesamt 14 Mal in sechs Kategorien verliehen.

„Jedes Jahr begeistern mich die Sieger der DooH Creative Challenge wieder von Neuem – mit innovativen Ideen, die die Möglichkeiten des Mediums voll ausschöpfen und auf frische Weise für sich nutzen“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH und Chairman der DCC-Jury. „In diesem Jahr fällt besonders die große Brandbreite an einreichenden Unternehmen und Agenturen auf – kein Wunder, denn DooH gewinnt in allen Bereichen an Relevanz. Das spiegelt auch die DooH Creative Challenge wider.“

Folgende Unternehmen und Agenturen zeichnete die DooH Creative Challenge 2024 in den verschiedenen Kategorien aus:

„Best of DOOH Classic“

In dieser Kategorie sind reine Digital-Out-of-Home-Kampagnen gefragt, die die Möglichkeiten des Mediums – wie Touchpoint-Bezug, Kontext oder Zielgruppen-Targeting – am kreativsten ausschöpfen.

Gold : „Auf den zweiten Blick“ von Grabarz & Partner, Walldecaux und Philipp Rathmer (Foto) für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention

: „Auf den zweiten Blick“ von Grabarz & Partner, Walldecaux und Philipp Rathmer (Foto) für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention Silber : „Mehr Licht – Brand Campaign für die Süddeutsche Zeitung“ von Rebmann + Poguntke und Sehsucht für Süddeutsche Zeitung

: „Mehr Licht – Brand Campaign für die Süddeutsche Zeitung“ von Rebmann + Poguntke und Sehsucht für Süddeutsche Zeitung Bronze: „Digitale Beflaggung für König Charles III.“ von Ströer Media Creation für Ströer

„Best of Crossmedia“

Hier geht es um die optimale Integration eines DooH-10-Sekünders in den Mediamix: Welche Kampagne behandelt DooH als eigenständiges Medium und berücksichtigt auch bei der Kreation DooH-relevante Aspekte wie Rezeptionssituation, Touchpoint- oder Kontext-Bezug?

Gold : „Das große Wachbeben“ von Havas Germany unter anderem für Aktion Deutschland Hilft

: „Das große Wachbeben“ von Havas Germany unter anderem für Aktion Deutschland Hilft Silber : „Green Impact Investing“ von Überground, Cosmopola, 2Wei Music und Filmhochschule Baden-Württemberg für The Generation Forest

: „Green Impact Investing“ von Überground, Cosmopola, 2Wei Music und Filmhochschule Baden-Württemberg für The Generation Forest Bronze: „ZDF Out of Horror“ von Planus Media, Serviceplan und Mediaplus für ZDF

„Best of Use Data“

Von Echtzeitdaten-Integration bis Dynamic Creative Optimization – die Kategorie würdigt DooH-Kampagnen, die Kreativität am besten mit der komplexen Welt der Daten kombinieren.

Gold : Dieses Jahr nicht vergeben

: Dieses Jahr nicht vergeben Silber : „Otto Black Friday“ von Weischer JVB und NFQ | Digital Creatives für Otto

: „Otto Black Friday“ von Weischer JVB und NFQ | Digital Creatives für Otto Bronze: „Die On-Off-Homes von Lichtblick“ von The Goodwins, Weischer JVB und NFQ | Digital Creatives für Lichtblick

„Best of Innovative DooH“

In „Best of Innovative DooH“ können alle Werbeauftritte eingereicht werden, die DOOH neu denken und die Nutzungsmöglichkeiten des Mediums auf eine bisher noch nicht dagewesene Art und Weise erweitern – sei es als Einzelinstallation, als Stunt oder als Unique Craft Idea.

Gold : „Der Chamäleon Stunt“ von OMD Germany, Antoni und Edgar Ambient Media Group für Mercedes-Benz

: „Der Chamäleon Stunt“ von OMD Germany, Antoni und Edgar Ambient Media Group für Mercedes-Benz Silber : „Lufthansa Pride Kampagne 2023: CSD Stunt: Call of Love“ von Accenture Song und Mindshare für Lufthansa

: „Lufthansa Pride Kampagne 2023: CSD Stunt: Call of Love“ von Accenture Song und Mindshare für Lufthansa Bronze: Dieses Jahr nicht vergeben

„DCC Youngstars“

In der Kategorie „DCC Youngstars“ war der kreative Nachwuchs gefragt, der einen 10-Sekünder für einen guten Zweck oder eine Non-Profit-Organisation nach Wahl kreieren sollte. Bei der Nachwuchskategorie ist der 1. Preis zudem mit 1 Milliarde Bruttokontakten verbunden, was einem Brutto-Mediawert von rund 8 Millionen Euro entspricht. Die Plätze 2 und 3 erhalten Geldprämien, die von TV-Wartezimmer zur Verfügung gestellt werden.

Gold : „Eine Hand spricht, wenn Worte versagen“ von Amelie Braun, Lara-Sofie Lurz, Maike Meissner und Vivien Rodrigues Sampaio von Sommer & Goßmann Media Management

: „Eine Hand spricht, wenn Worte versagen“ von Amelie Braun, Lara-Sofie Lurz, Maike Meissner und Vivien Rodrigues Sampaio von Sommer & Goßmann Media Management Silber : „Rescue Lane“ von Devon Drzimalla, Kim Klapproth, Pascal Obermeier und Elisa Regge von der IU Internationale Hochschule

: „Rescue Lane“ von Devon Drzimalla, Kim Klapproth, Pascal Obermeier und Elisa Regge von der IU Internationale Hochschule Bronze: „dooh good – ein interaktives Projekt gegen Foodwaste“ von Janko Behrs, Philip Kiencke und Anton Noschkin von der IU Internationale Hochschule für Too Good To Go

Audience Award

Der Audience Award ging in diesem Jahr an die Kampagne „Lufthansa Pride Kampagne 2023: CSD Stunt: Call of Love“ von Accenture Song und Mindshare für die Lufthansa. Der Preisträger wurde direkt am Abend der Preisverleihung vom Publikum live vor Ort unter allen Shortlistplatzierten gewählt. Der Preis, der von der Agentur Plan Marken- und Mediaagentur gesponsert wird, ist mit dem Gewinn von 3.000 Euro verbunden.