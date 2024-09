„Trust Building“ – Vertrauen aufbauen ist immens wichtig. Insbesondere in der Media-Branche, wo Reichweiten-Angaben traditionell großzügig ausgelegt werden. Heute liegt die Vertrauens-Latte sehr hoch, insbesondere neue Mediagattungen wie DooH müssen vertrauenswürdige und nachvollziehbare Reichweiten ausweisen.

In der DACH-Region und weiten Teilen Europas übernehmen externe Marktforscher Reichweitenmessungen oder Shopping-Mall- und Bahnhofsbetreiber teilen Frequenzzahlen und soziodemografische Insights. Werbetreibende vertrauen den Daten.

Anders in Emerging Markets, wo das Vertrauen oft fehlt. Hier kommt bei DooH oft Quividi zum Einsatz. Die französische Audience Measurement Platform gilt als Goldstandard und wird von Premium-DooH-Netzbetreiber eingesetzt, um Reichweiten nachzuweisen und Vertrauen aufzubauen.

Transparenz liefert Vertrauen

Wir waren im Anschluss an die Infocomm India beim größten Mall-Signage-Anbieter Skycom in Delhi. Gemeinsam mit Shekhar Rao besuchte invidis die größten Malls in der indischen Hauptstadt und Baustellen zukünftiger Einkaufszentren im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Ein ausführlicher Bericht folgt bald auf invidis. Im Gespräch mit Immobilienbetreibern, Agenturen und Werbetreibenden stand das Thema zuverlässige Frequenzmessung ganz weit oben auf der Agenda.

Skycom installiert vor allem LED-Screens in Shopping Centern sowie CCTV-Kameras für Proof of Play sowie Kameras unterhalb der LED-Boards für Live-Frequenzmessung. Zum Einsatz kommt Quividi Audience Measurement, deren Reports zusammen mit Proof of Play wöchentlich an Agenturen und Werbetreibenden verschickt werden. In Emerging Markets ist Transparenz extrem wichtig – auch wenn es dazu die für indische Verhältnisse sehr teure Quividi-Lösung benötigt.

Nicht nur für Skycom in Indien ist Real-time Audience Measurement Business-Critical, auch für Elan in Doha. Das JC-Decaux-Beteiligungsunternehmen ist Marktführer in Qatar und setzt ebenfalls auf Quividi. Im neuen Network Operations Center (NOC) in Doha überwacht Elan das landesweite DooH-Netzwerk und optimiert Kampagnen in Echtzeit basierend auf Quividi-Insights. Für Programmatic-Kampagnenplanung liefern Quividi-Kameras jetzt auch in Real-Time die notwendigen Daten.