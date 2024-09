Der DSP-Anbieter Displayce hat in seine programmatische Plattform generative künstliche Intelligenz zur Empfehlung personalisierter DooH-Strategien integriert: Nach einem Jahr Entwicklung bringt das Beteiligungsunternehmen von JC Decaux den intelligenten Assistenten CampaignAI auf den Markt.

CampaignAI soll nicht nur die Erstellung von DooH-Kampagnen vereinfachen, sondern analysiert auch Kundenbriefings, um auf Marketingziele und Zielgruppen abgestimmte Strategien zu entwickeln – inklusive programmatischer Trigger wie Ort, Tageszeit und Umgebung. Die Nutzer der Plattform können dann die relevanteste Empfehlung für ihre Mediapläne auswählen.

Das AI-Tool richtet sich sowohl an Werbungtreibende als auch an erfahrene Mediaagenturen und ermöglicht die Lösung von Problemen wie: „Ich möchte eine neue Fahrradmarke in Frankreich bewerben“ oder „Was ist der beste Mediaplan für eine Uhrenmarke während des Black Friday?“. Mit dieser neuen Lösung werde die Zeit zur Erstellung einer DooH-Kampagne deutlich verkürzt.

Weitere KI-Tools sind geplant

Wie Hayssam Soueidan, Chief Technology Officer von Displayce, betont, bringt die Implementation von GenAI einige komplexe Herausforderungen mit sich, wie das Vermeiden von KI-Halluzinationen: „Gemeinsam mit meinem Team haben wir diese Herausforderungen bewältigt, indem wir die neuesten Fortschritte in der Retrieval-Augmented Generation (RAG), das Fein-Tuning bestehender Modelle und unser Wissen aus Tausenden von DooH-Kampagnen kombiniert haben. Dank fortschrittlicher Bewertungsalgorithmen werden nur die relevantesten Strategien ausgewählt.“

Dabei ist CampaignAI das erste Element einer Suite von KI-Tools, die Displayce weiter ausbauen will.