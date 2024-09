Das österreichische OoH-Unternehmen Infinity Media kooperiert mit der Nachrichten-Plattform Kurier: An 23 DooH-Standorten werden ab sofort exklusiv journalistischer Content aus der Kurier-Redaktion abgespielt. Im Fokus stehen dabei tagesaktuelle Nachrichten aus Österreich und der ganzen Welt.

Mit dieser Kooperation will der Kurier seine Position als „digitale Nachrichtenplattform in der Mitte der Gesellschaft“ stärken. „Wir sind stolz darauf, allen Nachrichteninteressierten nun auch aktuelle News im Großformat anbieten zu können. Mit dieser Kooperation verankern wir die Marke Kurier noch stärker im öffentlichen Raum und erreichen gleichzeitig eine breite Zielgruppe. Dadurch können wir auch neue Leserinnen und Leser von den vielfältigen Produkten – von Print über Digital bis hin zu TV und Podcasts – unter dem crossmedialen Dach des Kurier überzeugen“, sagt Katharina Kofler, Head of Marketing bei Kurier Medienhaus.

„Als ein Medium, das im Stadtbild allgegenwärtig ist, sehen wir es bei Infinity Media als unsere Verantwortung an, der Bevölkerung relevante Inhalte zu bieten. Durch die Kooperation mit dem Kurier freuen wir uns, nun die neuesten Nachrichten eines Qualitätsmediums direkt an alle, die unsere Screens passieren, liefern zu können“, kommentiert Nico Schluga, COO von Infinity Media.

Die DooH-Screens, auf denen die Kurier-News abgespielt werden, befinden sich unter anderem in Einkaufsstraßen, an stark frequentierten Kreuzungen und in Fußgängerzonen in der Wiener City.