DooH Rosa Rausch in Manchester

Tequila Rose soll der neue It-Likör in England werden. Die Marke setzt für ihr sahniges Tequila-Erdbeer-Gemisch hauptsächlich auf Social-Media-Marketing. Passend zum Gesamt-Markenauftritt lud Tequila Rose seine Influencer zusammen mit Pressevertretern und Gewinnspielsiegern letzte Woche zur Pink Gala in Manchester ein. Die Mediaagentur Bountiful Cow erhielt dafür den Auftrag, die gesamte Stadt in dieser Nacht rosa zu machen.

Bountiful Cow setzte das mit Projektionen an Gebäuden an verschiedenen Ecken der Stadt um. Unterstützend wurden DooH-Screens aktiviert und Plakate aufgehängt. Der Hype wurde durch Influencer-Botschaften und eine Radiopartnerschaft weiter angeheizt. Im Vorfeld hatte Tequila Rose über verschiedene Aktionen im Einzelhandel Tickets zur Gala verlost.

„Um die Begeisterung zu maximieren, haben wir einen unterhaltsamen und zielgerichteten Medienplan entwickelt“, sagt Emma Deacon, Business Director bei Bountiful Cow. „DooH und Plakatwände umgaben den Veranstaltungsort der Pink Gala und Außenprojektionen zielten auf die Hot Spots des Nachtlebens in der Stadt, die DooH nicht erreichen kann.“

Neben Bountiful Cow engagierte Tequila Rose auch die beiden Agenturen Democracy und Quantum. Während sich Democracy um PR, Influencer und Social Media kümmerte, managte Quantum Event und Akkreditierungen. Als Follow-Up zur Gala designt Sarah O’Robinson ein von der Pink Gala inspiriertes Kleid, das der Preis für einen Social-Media-Wettbewerb sein wird.