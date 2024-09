Flughafen Melbourne Der LED-Walk Down Under

Mit dem Digital Walkway hat das australische Unternehmen OOHMedia eine neue DooH-Fläche am Flughafen Melbourne eingeweiht. Die vom Boden bis zur Decke reichende Installation, erstreckt sich über 66 Meter und ist mehr als 2,225 Meter hoch. Sie heißt internationale Passagiere, die am Tullamarine Airport in Melbourne, Australiens größtem internationalen 24-Stunden-Gateway, ankommen, ankommen, willkommen. Als letzter Touchpoint vor dem Duty-Free-Bereich bietet sie noch einmal Marken die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.

Paul Sigaloff, Chief Revenue and Growth Officer bei OOHMedia, sagt: „Die schiere Größe des digitalen Erlebnisses am Flughafen Melbourne macht diesen Ort zur perfekten Leinwand für Marken, um einen positiven ersten Eindruck bei internationalen Besuchern und Aussies, die nach Hause zurückkehren, zu hinterlassen.“

Zu den ersten Werbepartnern gehören unter anderem die Commonwealth Bank und Vodafone.

Im November vergangenen Jahres führte OOHMedia in Melbourne bereits „Queen Victoria“ ein, eine der größten Flughafen-Plakatwände in der südlichen Hemisphäre.