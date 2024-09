Gewista Out of Home-Award Shortlist für 2024 steht fest

Kurz vor der Verleihung des diesjährigen Gewista Out of Home-Awards, die am 2. Oktober 2024 stattfindet, hat das DooH-Unternehmen aus Österreich die Shortlist fest. In 10 Kategorien verleiht Gewsita Trophäen in Gold, Silber und Bronze. Zusätzlich wird der begehrte Publikumspreis vergeben.

Für den diesjährigen Out of Home-Award konnten Agenturen und Direktkunden aus ganz Österreich ihre besten Kampagnen und Sujets aus dem Geschäftsjahr 2023 einreichen. Insgesamt gingen 144 Einreichungen bei Gewista ein. Aus diesen Einreichungen wählte nun die Fachjury eine Shortlist aus.

Acht plus drei Kategorien

„Von Formatsprengern über digitale Formate bis hin zu klassischen Plakaten – an Out of Home kommt man nicht vorbei. Der Out-of-Home-Bereich ist an Kreativität, Potenzial, Innovation und

In acht verschiedenen Branchen-Kategorien werden, unabhängig vom Gewista-Werbeträger, die Sieger ermittelt. Darunter finden sich auch in diesem Jahr wieder Kategorien wie „Retail“, „Finances & Telecommunication“ oder „Food“.

Zusätzlich werden in drei weiteren Kategorien branchenübergreifend Awards verliehen. In der Kategorie „Innovate“ werden außergewöhnliche Formate geehrt, während die Kategorie „Best Use of Digital Out of Home“ nun zum zweiten Mal die beste Digitalkampagne im Bereich der Außenwerbung kürt. Ein abewährter Bestandteil des Out of Home-Awards bleibt das Public Voting, an welchem alle eingereichten Kampagnen der Hauptkategorien automatisch an einem landesweiten Voting teilnehmen.