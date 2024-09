Die Aufbruchstimmung war förmlich greifbar, als Branchenexperten und Innovatoren auf der von invidis veranstalteten Digital Signage-Konferenz auf der Infocomm India zusammenkamen. Die indische ProAV- und Digital Signage-Industrie ist enorm stark – Indien wird zum bedeutenden Hardware-Produktionsstandort und zur Software-Entwicklungszentrale. Deshalb brachte invidis führende Köpfe aus Indien und Europa zusammen, um über Digital Signage-Trendthemen wie Plattformen und Ökosysteme zu sprechen.

„Made in India“-Panel: Produktion im Fokus

Auf dem „Made in India“-Panel waren mit Rekun Verma von TPV (PPDS) und Sanket Rambhia von Xtreme Media zwei Branchengrößen mit indischen Produktionsstätten vertreten. Ergänzt wurde das indische Duo von Tobias Lang, der vor der Messe mit dem Avixa Board in Indien unterwegs war, um Anbieter und Integratoren kennenzulernen.

AI und Sensoren: Die Zukunft sind Plattformen

Auf einem weiteren Panel diskutierten indische und europäische Experten über die wachsende Rolle von AI und Sensoren. Mit Anand Bhandari von JIO Platforms war eine der führenden IoT-Plattformen vertreten. JIO Things verbindet bereits mehr als 20 Millionen Sensoren – von Digital Signage über Retail Tech bis hin zu Building Automation. Anbieterunabhängigen Plattformen gehört die Zukunft – geschlossene Systeme wie Silolösungen sind nicht mehr wettbewerbsfähig.

Zusammen mit Hubert van Doorne von Nexmosphere, Pierre Gillet von Brightsign und Siddarth Gopal, PPDS Global Software Director, diskutierte das Panel über die Rolle von B2B- und Consumer-Sensoren in Digital Signage und die notwendige Anbindung über IoT-Hubs, SoC-Screens und Mediaplayer.

Dass Sensoren und IoT nicht zum Selbstzweck da sind, darüber war man sich einig. Doch bei der Auswertung der Daten fehlt es häufig noch an Know-how und Awareness auf Kundenseite. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit notwendig, sowohl in Indien als auch in Europa.

Cybersecurity: Strengere Anforderungen für IoT-Plattformen

Das Thema der Stunde war Cybersecurity, besonders nach den Crowdstrike-Problemen, die weltweit Millionenschäden verursachten. IoT-Plattformen und Software müssen heute strengsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und zertifiziert sein. Penetration-Tests von Endkunden und deren Versicherungen sind heute an der Tagesordnung. So wird auch PPDS für seine Softwarelösungen in Kürze die neuesten IT-Security-Zertifizierungen erhalten. Hier unterscheiden sich Anforderungen von B2B-Plattformen und Consumer-Angeboten erheblich.

Die Konferenz zeigte, wie dynamisch sich die Digital Signage-Branche entwickelt – mit Indien als einem wichtigem Dreh- und Angelpunkt. Die Diskussionen um offene Plattformen, AI, IoT und Cybersecurity verdeutlichten die Notwendigkeit, bestehende Strukturen zu überdenken und neue technologische Ansätze zu integrieren. Die Zukunft, das bestätigten die Diskussionen wieder, gehört anbieterunabhängigen, sicheren Ökosystemen, die global agieren und gleichzeitig lokale Märkte bedienen können.

