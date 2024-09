Seit den Anfängen von Digital Signage unterscheidet sich Deutschland in einem Punkt von dem meisten anderen europäischen Märkten: Viele mittelgroße Integratoren, die geografisch verteilt sind, existieren nebeneinander. Dennoch: Mit der Übernahme von K-Businesscom durch Cancom und mit der Übernahme von JLS Digital durch Swisscom 2021 stehen in allen drei DACH-Märkten große IT- und Telekommunikationskonzerne an der Spitze.

Welche DS-Unternehmen dominieren in Europa? Den invidis Market Compass zum gesamten europäischen Markt finden Sie in unserem Jahrbuch 2024. Zudem sind ein spezifischer Market Compass für alle wichtigen europäischen Märkte enthalten sowie eine Übersicht der wichtigsten Integratoren in Nordamerika. Laden Sie sich das invidis Jahrbuch 2024 kostenlos herunter.

Die Leader in der DACH-Region

In der gesamten DACH-Region steht Cancom auf Platz 1. Auf Platz 2 steht Heinekingmedia, auf Platz 3 folgt P.O.S. The Instore Experience, der Digital Signage-Dachmarke von Radio P.O.S. Das Ranking der größten 35 Integratoren in der DACH-Region finden Sie im invidis Jahrbuch 2024.