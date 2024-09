Kampagne Grundgesetz-DNA in 5.000 Plakaten

Das Projekt DNA of Democracy entwickelte eine Tinte, die die DNA des deutschen Grundgesetzes in sich trägt. Seit Mai nutzen Kreative, Medien und Politiker genau diese Tinte, um sich symbolisch zum Grundgesetz zu bekennen, das heuer sein 75-jähriges Jubiläum hat. Zu den Unterstützern gehört auch Außenwerber Wall, der für DNA of Democracy eine Plakatkampagne erstellte, die mit dieser Tinte gedruckt wurden.

Damit tragen jetzt rund 5.000 City Light Poster die DNA des Grundgesetzes in sich. Die Kampagne „Demokratie, muss.“ stellt zwölf Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in den Vordergrund. Sie alle formulierten ihre Appelle an die Gesellschaft und schrieben sie mit der Spezialtinte nieder. Diese Appelle resultieren in zwölf Plakatmotiven, die mit der Tinte reproduziert wurden. Zu den Kampagnengesichtern gehören Rapper Eko Fresh, Miss Germany Api Schönauer, Comedian Oliver Polak und Bahn-Vorständin Sigrid Evelyn Nikutta.

Die Tinte entwickelte ein Team an Biotechnologen unter Verwendung des “DNA-Data-Storage”-Verfahrens: Sie speicherten das Grundgesetz vollständig in einer DNA-Sequenz und kopierten diese millionenfach. Diese Sequenzen wiederum lassen sich in Objekte einbinden, wie mit der Tinte geschah.

Der SWR erklärt, wie das Verfahren genau funktioniert:

Abgefüllt in Kristallphiolen lud die Initiative im ersten Schritt wir im ersten Schritt politische Würdenträger und Würdenträgerinnen ein, die Tinte in ihren Amtstätigkeiten zu nutzen. Im Mai druckte die SZ eine Wochenendausgabe mit der DNA-Tinte ab. Das Projekt DNA of Democracy wird von verschiedenen Organisationen und durch Crowdfunding unterstützt.

