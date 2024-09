Früher dominierte Shaquille O’Neal seine Gegner, jetzt dominiert er Friedrichshain. Früher war er die Wand, jetzt ist er auf der Wand. In der neuesten Cashback-Kampagne des Zahlungsnetzwerks Klarna ist die Basketball-Legende das Testimonial – als „Shaquille O’Deal“.

Das Highlight der Kampagne ist dabei ein großes Mural im Berliner Bezirk Friedrichshain. Doch auch auf klassischem OoH, digital, im TV und auf Social Media wird die Kampagne ausgespielt – in Deutschland, in den USA und in Schweden. Darüber hinaus veranstaltet Klarna eine Reihe von Shopping-Events.

Namensänderung für Klarna

Die Kampagne zeigt, wie „Shaq“ seinen Namen von Shaquille O’Neal in „Shaquille O’Deal” ändert, um die exklusiven neuen Angebote von Klarna in den Fokus zu rücken. Zu den Highlights gehören bis zu 19 Prozent Cashback bei Händlern wie Sephora und Decathlon sowie das sogenannte Klarna-Guthaben, das verschiedene Optionen für die Kunden bereithält.

Shaquille O’Neal äußerte sich zur Kampagne: „Ich liebe es, Business mit Spaß zu verbinden. Nachdem ich mehrere Unternehmen aufgebaut habe, weiß ich, ein gutes Angebot sofort zu erkennen. Deshalb freue ich mich sehr, mit Klarna an der Einführung ihrer Cashback- und Deal-Kampagne zu arbeiten. Ich hatte schon viele Namen, aber im Moment könnt ihr mich Shaquille O’Deal nennen, denn Klarna und ich bringen den Käufer:innen in den kommenden Monaten tolle Angebote und spannende ‚Giveback‘-Momente.“