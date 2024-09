JC Decaux gewinnt nach einer Ausschreibung den Werberechtsvertrag für die Fahrgastunterstände des Busnetzes von Transport for London (TfL). Der Vertrag hat eine Laufzeit von 8 Jahren mit einer optionalen Verlängerung um 2 Jahre und beginnt am 1. April 2025.

Es handelt sich dabei um den zweitgrößten Werberechtsvertrag für Bus-Fahrgastunterstände weltweit: Er umfasst mehr als 4.700 Fahrgastunterstände im Londoner Busnetz von TfL, das alle 33 Londoner Bezirke abdeckt, einschließlich der City of London, dem Royal Borough of Kensington and Chelsea und der City of Westminster.

Seit 2016 besteht ein Vorgängervertrag zwischen JC Decaux und TfL. Aktuell beinhaltet dieser 612 digitale 86-Zoll-Screens und 9.400 analoge Plakatflächen an den Fahrgastunterständen. „Gemeinsam mit TfL haben wir neue kreative, flexible und datengetriebene Werbemöglichkeiten geschaffen, darunter vollprogrammatische Lösungen, während wir zugleich das Passagiererlebnis verbessert haben“, sagt Jean-François Decaux, Co-CEO von JC Decaux.

“Die Einnahmen aus standortgebundener Werbung sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Finanzierung“, sagt Emma Strain, Customer Director von Transport for London. „Die Zusammenarbeit mit JC Decaux bedeutet, dass wir auf dem bisher Erreichten aufbauen können und weiterhin Vorreiter bleiben, wenn darum geht, was Werbungtreibende und Publikum in der britischen Hauptstadt wollen.“

London, mit seinen 9 Millionen Einwohnern, erwirtschaftet ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts des Vereinigten Königreichs und zieht jährlich über 20 Millionen internationale Besucher an. Ein Drittel der gesamten Werbeausgaben des Landes entfällt auf die Stadt. Das TfL-Busnetz befördert wöchentlich etwa 35 Millionen Passagiere.