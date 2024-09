Digital Signage ermöglicht bisher nicht mögliche Effizienz im Restaurantbetrieb. Die QSR-Branche ist ein Paradebeispiel, wie wertschöpfend Digital Signage-Konzepte – wenn tief mit Backend-Systemen integriert – für Unternehmen sein können.

Christoph Gehrig, Finanzvorstand bei McDonald‘s Deutschland, erläuterte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben), dass “80 Prozent der Gäste im Restaurant bereits über SB-Terminals, 6 Prozent per App und nur noch 14 Prozent am Tresen“ bestellen. Wenig überraschend sollen digitale Touchpoints wie Order-Kiosks oder die App künftig eine noch größere Rolle spielen, auch wenn die Möglichkeit bestehen bleibt, am Tresen zu bestellen.

Die Einführung von Bestellterminals gilt als einer der größten Digital Signage-Erfolge. Die durchschnittliche Bestellung konnte dank Upselling erhöht werden, Digital Signage-Terminals unterstützen mehrere Sprachen, die Nutzung des Loyalty-Programms erhöhte sich dank digitaler Coupons, und die gefühlte Wartezeit für Kunden verringert sich. Order-Kiosks werden weltweit ausgerollt, auch dort wo Mitarbeiter sehr günstig ist. Die Vorteile überwiegen bei weitem die Anschaffungs- und Betriebskosten.

McDonald’s will Drive-In-Standorte in Deutschland massiv ausbauen

McDonald’s plant laut Christoph Gehrig, das Expansions-Tempo in den nächsten drei Jahren auf 75 neue Filialen jährlich zu verdreifachen. Mittelfristig sollen 500 neue Restaurants in Deutschland eröffnet werden. Der Fokus der Expansion liegt dabei auf hochfrequentierten Standorten, wie an Autobahnen oder in Bahnhöfen.

Auch plant McDonald’s in Deutschland den Ausbau der Drive-In-Restaurants. Wie bereits in Nordamerika, wo 80 Prozent der Kunden ihre Bestellung nur abholen, sollen auch in Deutschland die Drive-Ins mit zwei statt wie bisher mit einer Autospur ausgestattet werden.