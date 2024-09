Im Rahmen seiner Omnichannel-Strategie investiert Mediamarkt-Saturn auch weiter in die stationären Märkte – inklusive verschiedener Store-Formate. Nun gibt es ein neuen Lighthouse-Store: Der ehemalige Saturn-Markt in Hamburg wurde komplett modernisiert. Dabei werden die beiden Zukunftskonzepte „Tech Village“ und „Xperion“ erstmals unter einem Dach vereint.

Auf rund 15.000 Quadratmetern will Mediamarkt-Saturn mit Marken-Boutiquen, Erlebniszonen und einem großen Gaming-Bereich eine ganz neue Experience bieten. Über fünf Etagen erstrecken sich insgesamt sieben Experience-Zonen, die zum Ausprobieren und interaktiven Erleben der neuesten Produkte einladen; integriert sind auch 47 Partner-Boutiquen, in denen Marken wie Anker, Apple, DeLonghi, Dyson LG, Philips Samsung, Sony, Leog oder Mattel ihre Produkte präsentieren.

Gaming auf 3.500 Quadratmetern

Ergänzend betreibt Mediamarkt-Saturn acht hauseigene Boutiquen. Themen sind unter anderem die eigene Nachhaltigkeitsinitiative Betterway, E-Mobility und – ein Novum bei Mediamarkt-Saturn – Musikinstrumente. Die Themen in den Boutiquen wechseln immer wieder, um den Store dynamisch zu gestalten.

In der vierten Etage bietet das Xperion ein umfassendes Gaming-Erlebnis auf etwa 3.500 Quadratmetern. Auf rund 25 Industrieflächen laden führende Partner wie HP Omen, Meta, Acer, Asus, Logitech, Razer oder Intel zum Ausprobieren ihrer neuesten Produkte ein. Zudem stehen knapp 200 professionell ausgestattete Gaming-Plätze und eine Event-Arena mit fast 200 Sitzplätzen und großer Bühne zur Verfügung. Influencer und Streamer erhalten außerdem Boxen, von denen aus sie ihre Inhalte mit Blick auf die Arena produzieren können.

LED-Tunnel und Forced Perspective

Um für die Experience auch alle digitalen Möglichkeiten auszuschöpfen war auch der hauseigene Integrator und Digital-Retail-Experte xplace mit an Bord. Das Unternehmen installierte diverse Digital Signage-Lösungen, allen voran ein Über-Eck-Screen für Forced-Perspective-Content, der die Besucher im Markt empfängt.

Als weiteres Highlight ist ein LED-Tunnel aufgebaut. Durch die Picture-in-Picture Funktion des Controllers lassen sich die Seiten des Tunnels oder Teilbereiche davon als einzelne Screens nutzen. Über diese Teil-Screens kann auch Werbung ausgespielt werden.

Eine große LED-Wand ist auch auf der Bühne der Eventarena im Gaming-Bereich aufgebaut.

Screens und Software

Hinzu kommen Digital Signage-Displays, auf denen Angebote direkt aus der Datenbank in Echtzeit aktualisiert und präsentiert.

Um das Kundenerlebnis an den Kassen und im Servicebereich zu optimieren, sind dort ebenfalls Screens implementiert, die Informationen wie Wartezeiten, Services und aktuelle Angebote darstellen.

Auf der Software-Seite sind die Displays durch die Beeceen-Software von xplace verbunden. Durch sie lassen sich Inhalte für das breite Netzwerk an Digital Signage-Elementen im Tech Village schnell und einheitlich verwaltet werden.

App über CMS

Die Software ermöglicht auch die Pflege einer interaktiven Installation: In der Betterway-Boutique ist ein digitales Terminal mit Nachhaltigkeitsquiz installiert. Die interaktive App bietet den Kunden die Möglichkeit, selbständig Informationen zu einzuholen, Produkte zu vergleichen und ihr Wissen über Technologien und Nachhaltigkeit zu testen. Fragen können im Beeceen-Template gepflegt werden. Kunde kann sich durchklicken und sein Nachhaltigkeitswissen rund um das MediaMarkt Produktsortiment testen. Wenn der Kunde alles richtig beantwortet, kann er sich zum Abschluss für ein Gewinnspiel registrieren.

Das Digitale erstreckt sich dabei auch auf die Preisanzeige: Xplace installierte insgesamt 4.000 ESLs aus seinem Refurbished-Programm.

Mehr Flagships in Europa

„Das Tech Village Hamburg verkörpert unsere Strategie ‚Experience Electronics‘“, sagt Sascha Mager, CEO von Mediamarkt-Saturn Deutschland. „Wir unterstreichen unser Ziel, unvergessliche Einkaufserlebnisse zu schaffen und stellen die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Neben dem Ausbau unserer Online-Fähigkeiten investieren wir in unser stationäres Geschäft und setzen auf das richtige Format an der richtigen Stelle.“

Der Service-Bereich im Tech Village Hamburg bietet eine enge Vernetzung mit Online-Services des Unternehmens. Die Kundschaft erhält Zugang zu allen Omnichannel-Angeboten, einschließlich Abholung online bestellter Waren und einer direkten Lieferoption innerhalb von 90 Minuten, die mit dem Partner Uber umgesetzt wird.

Für Deutschland ist es nach Berlin der zweite Store im Lighthouse-Format, in ganz Europa bereits der elfte. Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 hat sich das Unternehmen vorgenommen, bis zu 20 solcher Flagshipstores in Europa zu haben.