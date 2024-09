Laut den Daten des Marktforschungsinstituts Omdia sind die Philips Mediasuite-TVs im ersten Habljahr 2024 erstmals die meistverkauften Hospitality-TVs in Europa.

Philips-Hersteller PPDS berichtet, dass gerade im zweiten Quartal ein massiver Anstieg zu verzeichnen war, vor allem in Westeuropa. In den Benelux-Ländern stieg der Marktanteil auf mehr als 40 Prozent, in der DACH-Region auf 45 Prozent. In Frankreich und den nordischen Ländern liegt der Marktanteil bei über 50 Prozent beziehungsweise 59 Prozent.

Mediasuite-TVs wurden von Unternehmen wie Accor, B&B Hotels, Best Western, Choice, Four Seasons, IHG, Louvre, Marriott, Radisson und Wyndham bestellt.

Erster Platz auch in China und Australien

Auch außerhalb Europas zeigen die Analysen ähnliche Steigerungen: Philips Mediasuite sei jetzt die Nummer eins in China und Australien, mit deutlichen Zuwächsen in Nordamerika nach der Einführung der Serie im Jahr 2021.

Jeroen Verhaeghe, Global Business Development Director for Hospitality bei PPDS, kommentiert: „Wir sind begeistert von dem anhaltenden Erfolg der Philips Mediasuite und vor allem von den positiven Auswirkungen, die die Lösung auf unsere Kunden und ihre Gäste hat. Unserer Meinung nach konnte das Hotelfernsehen einfach nicht mit dem Home Entertainment mithalten.“ 2019 wurde die Mediasuite-Reihe zum ersten Mal vorgestellt. Die Geräte sind Google-Cast- und Netflix-fähig werden regelmäßig upgedated um auf dem neuesten Stand zu bleiben.