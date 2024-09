Clear Channel Outdoor arbeitet für eine neue datengesteuerte Werbelösung mit dem Marktforschungsinstitut Circana zusammen. Durch die Partnerschaft erhalten Werbetreibende auf Radar, der Datenplattform von Clear Channel, neue Messungsmöglichkeiten für die Performance ihrer Out-of-Home-Kampagnen. Das Angebot richtet sich gezielt an Werbung für Konsumgüterprodukte (CPG), wie Getränke, Lebensmittel und Haushaltsprodukte.

Messdaten wie Markenbekanntheit, Kaufabsicht und Produktverkäufe sind für CPG-Marken wichtige Kennzahlen. Die Integration der Medialösungen von Circana in die Radar-Plattform soll ihnen jetzt die Möglichkeit bieten, diese auch für ihre OoH-Kampagnen zu erhalten. Gleichzeitig sollen sie dadurch die Möglichkeit bekommen, gezielte Zielgruppensegmente zu erreichen.

Mehrere CPG-Marken nutzen die Circana-Lösungen bereits, um die Performance ihrer Mediainvestitionen zu optimieren. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Clear Channel damit, CPG-Marken Messdaten für CPG-Kategorien wie Getränke, verpackte Lebensmittel, Haushaltsprodukte zur Verfügung zu stellen. Mit der Household-Lift-Lösung von Circana sollen Werbetreibende zudem die Auswirkungen von OoH-Werbung auf den Kauf bestimmter Produkte und zusätzliche Verkäufe messen können.

Clear Channel führte mit Circana bereits mehrere Kampagnen durch, die den positiven Effekt von OoH-Aktivierungen zeigen sollen: In einer Studie mit einer Geschirrspülmittelmarke soll eine OoH-Kampagne zu einem Anstieg von 11,3 Prozent bei Einkaufserlebnissen geführt haben, wobei 43 Prozent der Käufer Erstkäufer in dieser Kategorie waren. Eine weitere Studie zu einem Leichtbier zeigte, dass 36 Prozent der Käufe von neuen Kunden stammten und der Umsatzanstieg durch OoH doppelt so hoch wie der Benchmark für Bierkampagnen war.