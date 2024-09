Nexgen Oil Eye-Candy in der Lobby

Der im US-amerikanische Konzern Nexgen Oil and Gas belebte seinen Hauptsitz in Denver mit zwei großen LED Walls. Beide dienen hauptsächlich als Augenschmaus – für Kunden in der Lobby und für Mitarbeiter im Versammlungsraum. Dank Signage-Playern und CMS von Visix kann Nexgen aber auch Live-Inhalte einbinden.

Die Screens installierte das Unternehmen Logic Integration. Zur Wiedergabe der Inhalte entschied sich der Dienstleister für zwei unterschiedliche Mediaplayer von Visix: In der Lobby verwendete Logic einen Player mit sechs Ausgängen, der dekorative Bilder sowie firmeninterne Videos und Live-TV ausspielt. Für den Screen in der Mitarbeiterlounge installierte man den Visix Element 4K-Mediaplayer, der hauptsächlich Entertainment- und Info-Content wiedergibt.

Nexgen nutzt außerdem ein gehostetes Axis TV Signage Suite CMS von Visix, wobei die Axis TV Engage Wiedergabesoftware in jeden Player integriert ist. Der Player mit sechs Ausgängen kombiniert Live- und On-Demand-TV von Apple TVs und einer Kabel-Set-Top-Box und lässt sich über ein Touchpanel mit einer Logic Integration entwickelten Benutzeroberfläche steuern.

Auch Live-Inhalte möglich

Die Videowand in der Lobby zeigt entweder eine durchgehende Grafik oder verschiedene Live-Inhalte an, wie regionale Sportereignisse, Börsenticker und Firmenvideos. Eine vom IT-Team entwickelte Schnittstelle ermöglicht die unterschiedliche Ansteuerung verschiedener Teile der Videowand. Die Visix-Multi-Output-Player, die mit vier, sechs, zehn oder zwölf Ausgängen verfügbar sind, können Inhalte dank eines eingebauten Intel-Prozessors und leistungsstarker Grafikkarten in verschiedenen Formaten wiedergeben.

Der Visix Element 4K-Mediaplayer wurde für den Pausen- und Versammlungsraum ausgewählt, um Unternehmensnachrichten und andere Inhalte in nativer Auflösung zu liefern. Beide Mediaplayer behalten laut Visix die Bildqualität bis zur Ausgabe bei und lassen sich vom IT-Team verwalten. Neben den Visix-Playern verwendete Logic Integration auch Planar-Videowände, eine Crestron-Steuerung und Datapath-Erfassungskarten.

