LED Experts Group, eine Abteilung von Crimson AV, vertreibt jetzt Novastar. Die Abteilung mit Sitz in Northbrook, Illinois, vertreibt und installiert LED-Walls in ganz Nordamerika. Für diese Projekte dient Novastar jetzt als Partner für die Videowall-Controlling-Systeme. Dafür stehen im Team von LED Experts Group nun mehrere Novastar-zertifizierte Techniker bereit. Die Partnerschaft wurde erstmals auf der Cedia Expo in Denver, Colorado, Anfang September vorgestellt.

„Qualitativ hochwertige Direct-View-LED-Display- und Verarbeitungstechnologien sind das, was ein großartiges Erlebnis ausmacht und die Inhalte auf dem Screen zum Leben erweckt. Wir freuen uns, ein integraler Bestandteil solcher Projekte zu sein, indem wir hochwertige Novastar-Produkte anbieten“, sagt Matthew Sulkowski, National Sale Director bei LED Experts Group.

„Wir wissen, dass die LED Experts Group mit ihrem Engagement für außergewöhnlichen Service und technologische Innovationen ein hervorragender Markenbotschafter für Novastar sein wird. Wir freuen uns auf diese unglaubliche Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern“, sagt Lance Wang, Account Manager für Novastar.