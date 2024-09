Ingram Micro bietet in Deutschland ab sofort die Backup-Storage-Appliance Ootbi von Object First an, die speziell für den Schutz von Veeam Software Backups vor Ransomware entwickelt wurde. Diese Appliance soll sich vor allem an mittelständische Unternehmen richten und eine Objektspeichertechnologie bieten, die auf schnelle Backup- und Wiederherstellungsleistungen optimiert ist.

Ootbi lässt sich laut Ingram Micro in die bestehende Backup-Infrastruktur integrieren, ohne die Komplexität des Speicher- oder Sicherheitsmanagements zu erhöhen. Dabei sollen keine speziellen Kenntnisse erforderlich sein.

„Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Ransomware bietet Object First damit eine skalierbare und einfach zu verwaltende Lösung, die Ransomware-Resilienz gewährleistet“, sagt Britta Appel, Head of Category Software bei Ingram Micro.

Ingram Micro ist der erste Distributor in Deutschland, der diese Lösung anbietet. Mark Haddleton, Director of Channel Sales EMEA bei Object First, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit einem starken Vertriebspartner wie Ingram Micro zusammenzuarbeiten, der über enge Beziehungen zum Veeam-Partnernetzwerk verfügt.“

