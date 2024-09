Die Agentur The 7 Stars plante für die Ride-Hailing-App Freenow eine Multichannel-Kampagne durch, die erstmals die programmatische Plattform Prospero von The 7 Stars, betrieben von Hawk, nutzte. Die Kampagne lief vom 22. Mai bis 9. Juli 2024 und integrierte Prosperos API-Mapping-Technologie sowie Open-Source-Daten von Transport for London (TFL). Damit konnte Freenow die Reisenden genau dann erreichen, wenn die U-Bahn Verspätung hatte oder das Wetter zu heiß zum Laufen war.

Die DooH-Screens an den entsprechenden Locations spielten je nach Trigger die passenden Botschaften aus. Bei hohen Temperaturen erschien beispielsweise der Slogan „Beat the heat with chilled out rides“ – „Besieg die Hitze mit gechillten Fahrten“. Zusätzlich nutzte Freenow vorausschauende Nachfragedaten von Prospero, um Anzeigenplatzierungen bei hohem Besucheraufkommen zu erhöhen.

Echtzeit-Aktivierungen steigerten Freenow-Bekanntheit

Für das Targeting der ÖPNV-Nutzer wiederum kam die API-Mapping-Technologie von Prospero, welche die Zielgruppe mit einer mit einer Genauigkeit von bis zu fünf Metern ermitteln soll. Für Freenow entwickelte The 7 Stars eine maßgeschneiderte API, die TFL-Daten für Echtzeit-Aktivierungen bei Verspätungen nutzte. Durch die Verwendung der Freenow-Daten und einem benutzerdefinierten Zielgruppenvektor von Captify konnten die DooH-Screens die verfügbaren Autos in der Nähe anzeigen.

Neben DooH aktivierte The 7 Stars via Prospero auch die Kanäle Online Video und Digital Display. Die Kampagnenmotive passten sich bei jedem Kanal in Echtzeit auf die Trigger an. Ergebnisse der Kampagne sollen gezeigt haben, dass 45 Prozent der Befragten nun Freenow in Betracht ziehen, was einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber der Kontrollgruppe entsprechen würde. Zudem stieg die Werbeerinnerung laut Mediaagentur auf 29 Prozent – ein Anstieg von 15 Prozent zur Kontrollgruppe.