Die Deutsche Zentrale für Tourismus nahm dieses Jahr am I-Mapp in Bukarest Teil: Mit einer Projektionsshow auf der 23.000 Quadratmeter großen Fassade des Parlamentspalast bewarb sie Deutschland als Tourismus-Ziel. Dabei fuhr ein weiß-roter ICE über die Fassade mitten in der rumänischen Hauptstadt. In den darauffolgenden zwei Minuten durchlief der Animationsspot im Schnelldurchlauf die Jahreszeiten und zeigte dabei die wichtigsten deutschen Wahrzeichen. Im Hintergrund lief die 60er-Jahre-Hymne „Stay“ von Maurice Williams & The Zodiacs. Passend dazu der Kampagnenslogan: „Stay a little bit longer“.

Das I-Mapp in Bukarest hat sich selbst zum weltgrößten Video-Mapping-Event erklärt. Es fand diesen September zum achten Mal statt und konnte sich im Laufe der Jahre immer mehr in der AV-Szene etablieren. Projektionskünstler dürfen sich jedes Jahr auf Fassade des Parlamentspalastes verwirklichen, dem angeblich zweitgrößten Verwaltungsgebäude der Welt.