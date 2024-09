Der Oracle Red Bull Racing Technology Campus im britischen Milton Keynes ist seit neuestem mit einer großen 46,25 Meter breiten und 2,75 Meter hohen LED-Wand ausgestattet. Die Wall ist im Herzen des F1-Standorts, dem MK-7, installiert.

Mit mehr als 1.000 Quadratmetern und vielen Red-Bull-Racing-Erinnerungsstücken ist der MK-7 ein einzigartiger Veranstaltungsraum. Besonders erwähnenswert: die Sammlung an F1-Autos, von 2005 – dem F1-Debüt des Red-Bull-Teams – bis hin zu den Fahrzeugen, die vom amtierenden und dreimaligen Fahrerweltmeister Max Verstappen gefahren werden.

Im Rahmen eines neuen Erscheinungsbilds des MK-7 wurde auch die hufeisenförmige Philips-LED eingebaut. Laut PPDS ist es zurzeit die größte LED, die in Europa in einem Indoor-Veranstaltungsraum verbaut wurde.

PPDS und Oracle Red Bull Racing verbindet seit 2022 eine Partnerschaft; erst kürzliche stattete PPDS in Milton Keynes das Marketing-Office mit Digital Signage aus.

Kooperation mit Ruitech und Vogel’s

Für die aktuelle LED-Wall kooperierte PPDS mit dem niederländischen AV-Integrator Ruitech Solutions. Da es im MK-7 keine sichtbaren Fenster oder natürliches Licht gibt, wählte man die Philips Public LED 7000-Serie aus. Sie bietet hohe Bildwiederholraten, eine hohe Farb- und Helligkeitsqualität sowie einen Pixelabstand von 2,4 Millimetern und eine Gesamtauflösung von 19.240 x 1.144. Die Wahl fiel auch auf die 7000-Serie aufgrund des niedrigen Stromverbrauchs.

Um Wartungen vorausschauend zu planen, ist Active Health Monitoring installiert. Eine integrierte Verkabelung unterstützt den ästhetischen Gesamteindruck des Raums – insgesamt wurden 4 Kilometer an Kabeln verlegt.

Das Projekt wurde in 23 Tagen durchgeführt, beginnend mit der Errichtung eines speziellen freistehenden Montagesystems, das vom AV-Montagespezialisten Vogel’s geliefert wurde. Darauf folgte die Installation der insgesamt 513 LED-Panels. Die Inhalte werden mit einem Novastar H9 LED Controller und einem CMS-System verwaltet.

Feierliche Einweihung

Nick Kenton, Director of Hospitality and Events bei Oracle Red Bull Racing, kommentiert: „Der MK-7-Veranstaltungsraum beherbergt eine Reihe preisgekrönter Rennwagen, und der Raum musste angepasst werden, um Flexibilität für Wachstum und Veränderungen sowie ein frisches Aussehen und Gefühl zu bieten, das mit modernsten Technologien einhergeht. Durch die Zusammenarbeit mit PPDS wurden unsere Visionen für diesen atemberaubenden Veranstaltungsort erfüllt. Die neue Philips LED-Wand ist in der Lage, die Spitzentechnologie und die Leistung zu liefern, die unserer Marke angemessen sind, und bietet die Möglichkeiten, die wir uns gewünscht haben.“

Offiziell wurde die Philips-LED-Wand während einer speziellen PPDS-Veranstaltung, „Advancing DV-LED“, am 10. September offiziell vorgestellt, bei der Christian Horner, Teamchef und CEO von Oracle Red Bull Racing, zu den Gastrednern gehörte.