Neu beim Retail-Tech-Unternehmen Zebra ist das Zebra Kiosk-System. Dabei handelt es sich um eine modulare Lösung, die in Stores sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter zum Einsatz kommen kann.

Der Android-Kiosk-Computer KC50 ist mit 15-Zoll- und 22-Zoll-Screens erhältlich und das Herzstück Systems. Mit der Tap-to-Pay-Funktion und der Kompatibilität für alle gängigen Zahlungsterminals bietet er Selbstbedienungs- oder unterstützten Check-out. Auch ein Sprachassistenten für die Informationssuche in natürlicher Sprache ist integriert.

Ausgestattet ist das System mit einem Qualcomms-Chipsatz. Es basiert auf der Enterprise-Android-Plattform von Zebra mit Zebra Mobility DNA. Die Einrichtungs-, Sicherheits- und Verwaltungstools des KC50 sind auf die mobilen Computer von Zebra abgestimmt.

Das Zebra Kiosk-System bietet zudem mehrere Bereitstellungs- und Montageoptionen, zum Beispiel durch Hinzufügen eines Barcode-Scanners, eines Zahlungsterminals oder eines TD50 15-Zoll-Touchdisplays für ein Kiosk-Setup mit zwei Displays.

Neue Software-Version, neue Tablets

Vorgestellt wurde das System in Europa das erste Mal auf der Zebra-Kundenveranstaltung Zone EMEA in Birmingham. In diesem Rahmen präsentierte Zebra weitere Neuheiten, darunter die KI-basierte Analyseplattform Workcloud Actionable Intelligence 7.0. Die neue Version wird von Google Cloud unterstützt und ist für Big Data sowie Nutzerfreundlichkeit mit einem Cloud-nativen Backend optimiert.

Ebenfalls neu: die ET60W/ET65W-Tablets für Windows, um Einzelhandels-Mitarbeiter unter anderem in den Bereichen Lagerhaltung, Transport und Logistik zu unterstützen.