Vor zehn Jahren wurde das Konzept Delivery-Roboter in Estland von Starship erstmals getestet. Seitdem sind tausende von vielrädrigen Roboter mit Last-Mile Lieferungen in Europa und Nordamerika unterwegs. Besonders erfolgreich sind die Liefer-Roboter auf über 50 Universitäts-Campus wo Essens- und Lebensmittelbestellungen ausgeliefert werden. Der Sweetspot von Roboter sind Liefergebiet von bis zu 5km Radius.

Die Roboter sind zu Social Media Stars geworden und die Werbeindustrie beginnt die Roboter für sich zu entdecken. Schließlich bewegen sich die halbautonomen Systeme auf Rädern meist in stark frequentierten Bereichen. Auch im Jahr 2024 können sie noch immer eine Menge neugieriger Zuschauer anziehen.

Nicht nur kann die Außenseite beklebt, die Fahrzeuge mit Flaggen und die Displays bespielt werden, sondern die Roboter können mit koordinierten Fahrten und Erlebnissen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Außerdem erheben die Robotersensoren eine Tonne an Daten, die für die Vermarktung zur Verfügung stehen.

Kiwibot übernahm nun für 25 Millionen USD den auf Roboter-Werbung spezialisierten Anbieter Nickelytics, die Roboter-Wrapping mit Datenanalyse verbinden. Insbesondere die 2000+ Roboter auf über 50 Universitäten sollen so besser vermarktet werden können. Eine weitere Umsatzquelle für die üblicherweise in Dilivery-as-a-Service betriebenen Lieferroboter.

Auch in Europa werden Lieferroboter eingesetzt – nicht nur in der estnischen Hauptstadt Tallinn wo Starship beheimatet ist – sondern auch in über einer Dutzend Innenstädte in Finnland. Dort kooperiert Starship mit einer finnischen Supermarktkette. Auch in Krankenhäuser und Werksgelände werden die Roboter zunehmend eingesetzt – bisher allerdings ohne Außenwerbung.