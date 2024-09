In Schweden startet Friskis & Svettis, ein Fitness-Non-Profit, ein eigenes Retail-Media-Netzwerk. In alle ihre Fitnessclubs landesweit will die Organisation digitale Displays installieren und holte sich dafür die Unterstützung von Visual Art, dem in Stockholm ansässigen Digital Signage-Integrator. Die Displays sollen einerseits die Friskis-Mitglieder während ihres Trainings unterhalten und informieren, andererseits neue Werbeeinnahmen erschließen.

„Wir vertrauen auf das Fachwissen von Visual Art und sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit – mit ansprechenden Inhalten und relevanten Angeboten – einen Mehrwert für unsere Mitglieder und die Organisation bringen wird“, sagt Christer Ferngren, Business Development Manager bei Friskis.

Mit diesem Schritt gehört Friskis zu den ersten in Nordeuropa, die ein Retail-Media-Netzwerk in ihren Fitnessclubs einführen. Die ersten Displays will Frisky in den kommenden Monaten anschalten.