Sony hat zwei native 4K-Laser-Heimkinoprojektoren neu im Portfolio – den Bravia Projector 9 und den Bravia Projector 8. Die beiden Modelle sind mit dem Bravia XR Processor for Projector ausgestattet, der die Bravia-TV-Videoverarbeitung von Sony für die Projektion optimiert.

Der Bravia Projector 9 ersetzt den bestehenden Projektor VPL-XW7000ES von Sony. Die beiden neuen Heimkino-Projektoren sind für den Einsatz in Heimkinoräumen und Medienräumen konzipiert. Mit ihnen soll eine neue Heimkino-Reihe an Bravia-Projektoren gestartet werden, die parallel zu den Bravia-TV-Geräten verkauft wird. Sony will auf diese Weise Heimkino-Projektoren, Fernseher, Soundbars und andere Heimkino-Technologien unter einer Brand versammeln.

XR-Funktionen für optimales Bild

In Sachen Helligkeit liefert der Bravia 9 3.400 Lumen, während es beim Bravia 8 2.700 Lumen sind. Für Gamer liefern die 4K 120 FPS bei 12 Millisekunden Input Lag plus Auto Low Latency Mode über 2x HDMI 2.1-kompatible Eingänge flüssige und klare Bewegungen. Der Bravia Projector 9 ist außerdem mit dem Tool Live Colour Enhancer ausgestattet, um auch in helleren Umgebungen lebendigere und lebhaftere Bilder zu liefern.

Die beiden Produkte bieten vier XR-Bildfunktionen: XR Clear Image analysiert Bild für Bild die Spitzenhelligkeit und liefert ein darauf abgestimmtes Tone Mapping. Darüber hinaus steuert XR Deep Black die Laser-Abdunkelung in dunklen Szenen und erzeugt für tiefere Schwarztöne, während Ton und Farbausdruck erhalten bleiben. Darüber hinaus werden mehr als eine Milliarde Farben durch die XR Triluminos-Pro-Funktion angezeigt und durch die XR Clear-Image-Technologie verfeinert, die alle Bilder auf 4K-Qualität hochskaliert.

Mit Crestron kompatibel

Sowohl der Bravia Projector 8 als auch der Projector 9 sind mit Heimautomatisierungslösungen wie Control4, Crestron, Savant, AMX und den Fernwartungsdiensten OVRC und Domotz kompatibel, sodass Kunden mehrere Geräte mit einer Fernbedienung steuern können.

Die UVP für den Bravia Projektor 8 (VPL-XW6100ES) beträgt 15.999 Euro. Für den Bravia Projektor 9 (VPL-XW8100ES) sind es 25.999 Euro.